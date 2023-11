Дигиталният портфейл ONE wallet by Postbank – смарт решение за модерния потребител с още повече възможности

©

Приложението предлага безплатни преводи по мобилен номер към всички регистрирани потребители.

А с последната версия на ONE wallet и кредитна карта от Пощенска банка не е нужно желанията да чакат. Клиентите могат да разсрочват своите покупки без такса*.

През последните няколко години мобилните телефони се превърнаха в нещо повече от устройства, с които можем само да комуникираме. Милиони хора по света използват ежедневно своите смартфони за различни функции освен телефонното обаждане или текстово съобщение. Днес те могат да ни служат още и като средство за навигация, забавление, пазаруване и разплащане, с тях може да запечатваме безброй хубави моменти и преживявания, но и разчитаме на предимството, че нашето смарт устройство може да съхрани всичките ни банкови карти, карти за лоялност, билети за събития, а дори и бордни карти.

Освен това дигиталните трансакции напоследък набраха все по-голяма скорост и се превърнаха в предпочитаната алтернатива при разплащане за голяма част от потребителите. Според данни на БНБ, през 2022 г. е отбелязан ръст с около 1/4 в броя на извършените в страната безналични клиентски плащания спрямо предходната година, а ръстът при плащания с електронни пари за 2022 г. се е увеличил с над 40% спрямо 2021 г. Пощенска банка, от своя страна, бележи огромен ръст от близо 87% в броя разплащания с дигитализирани карти за последните 12 месеца. Съществена част от този ръст се дължи на плащанията с мобилни устройства, което не е случайно, защото водещата роля на смартфона е да ни улеснява максимално в ежедневните задачи, а благодарение на високотехнологични мобилни приложения за управление на нашите финанси, като ONE wallet by Postbank, успяваме с лекота да банкираме от всяко място и по всяко време.

ONE wallet by Postbank – дигитални финанси от последно поколение

Мобилният портфейл ONE wallet by Postbank е модерният отговор на динамичните нужди на всички нови и настоящи клиенти на Пощенска банка, като им предоставя услуга с фокус върху удобството и сигурността при безконтактни картови разплащания и парични преводи през телефон. Всеки регистриран за услугата ползвател получава безплатна дигитална карта и сметка за електронни пари, с които може да извършва безконтактни плащания на ПОС терминали във всички търговски обекти в страната и чужбина, да пазарува в интернет, да нарежда преводи и да се възползва от още много удобства. ONE wallet by Postbank осигурява бързина и защита при трансакциите, а клиентите, които разполагат с Apple Watch, Garmin или FitBit смарт часовник, поддържащ някоя от следните услуги: Apple Pay, Garmin Pay или FitBit Pay, имат възможност да плащат безконтактно на ПОС, без дори да използват телефона си.

Изобилие от нови дигитални възможности в едно приложение

В новата версия на приложението, дигиталният портфейл на Пощенска банка добавя нови функционалности. Ако клиентът притежава кредитна карта, издадена от Пощенска банка и е извършил трансакции в български лева с нея, в последните 30 дни на стойност над 100 лева, получава и възможността за разсрочването им на равни месечни вноски за период от 3, 6, 9 или 12 месеца директно през мобилния портфейл. Ексклузивно до 29.02.2024 г. това разсрочване ще бъде без такса.

ONE wallet by Postbank надгражда потребителското преживяване, като предлага възможност за получаване на безплатни известия на мобилното устройство, чрез които потребителите да бъдат информирани за движенията по своите сметки, както и да получават известия за всяка картова трансакция, извършена на ПОС терминал, АТМ устройство или в интернет. Те могат да управляват още кои сметки и карти да бъдат видими в приложението, а в допълнение на предимствата на дигиталния портфейл е опцията за запазване и на карти за лоялност от различни търговци, чрез сканиране на баркода на съответната карта.

Безплатни преводи към всеки потребител на ONE wallet

Важна тенденция, която се наблюдава още при ползвателите на портфейла е желанието на клиентите да извършват все по-често преводи без такса по мобилен номер към други негови ползватели и да прехвърлят бързо и лесно пари по сметката на свой приятел или роднина.

Модерна технология за активни хора

С ONE wallet контролът е в ръцете на клиентите, като те могат да блокират и отблокират картите си, да променят техните лимити, да ограничават района, в който да са активни, както и да управляват използването им през различните канали (ПОС, Интернет и АТМ). Налична е и възможност дигиталната карта да бъде захранена от карта, издадена от друга институция в страната.

Повече информация за богатата палитра от продукти и услуги, както и за всички дигитални иновации на Пощенска банка, като ONE wallet by Postbank, всичките му функционалности, както и изискванията към мобилните устройства за инсталирането му, можем да намерим във всеки офис на банката в страната, на кратък номер *7224, както и онлайн на www.onewallet.bg.

*Промоционалният период за разсрочване на трансакции без такса е от 24.11.2023 г. до 29.02.2024 г.

