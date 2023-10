Мъск за напрежението в Газа: Отмъщението е за слабите

Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, публикува многозначителен коментар в социалната мрежа Х (бившия Twitter). Тя идва на фона на обявената от Израел война срещу ивицата Газа и обвиненията към предприемача в бездействие към дезинформацията.

Вместо да назовава двете страни на днешния конфликт, Мъск се връща назад в античността на Древна Елада.

"Относно Ликург, основателят на Спарта.

Основният момент в създаването на Спарта настъпва, когато Ликург предлага радикални закони, които ще превърнат страната в държава на войни, уникална в човешката история.

Член на събранието е толкова обиден от речта на Ликург, че го удря в окото. Ликург лесно е можел да го убие и всички го знаят това. Вместо това, той кани този човек в къщата си на вечеря. В крайна сметка го убеждава да стане един от най-големите му поддръжници.

След като законите са въведени, Ликург си тръгва от храма, като казва, че законите не могат да се променят, докато той не се върне. След това той се Ликург се самоубива с глад.

Поуката тук е, че отмъщението е за слабите", пише Мъск, като така намеква, че и най-лошият мир е по-добър от война.

Преди това Мъск коментира, че поемането по пътя на омразата е сигурен начин за провал. Част от потребителите на социалната мрежа коментират, че по този начин Мъск заема страна в конфликта между Израел и палестинците в Газа.

ЕС призова Мъск да се справи с разпространението на дезинформация в "Екс" след нападението на "Хамас"

Преди дни Мъск направи станциите за зареждане на електромобили в Израел безплатни за ползване. Освен това той заяви, че в прав текст, че не е на страната на ислямските радикали.

"Официалната позиция на Хаменей (лидерът на Иран) е ясна. Изкореняването на държавата Израел е реалната цел, а не подкрепата към палестинците.

Това няма да стане. Всичко, което всъщност се случва десетилетие след десетилетие, е безкраен цикъл на насилие и отмъщение.

Разпалването на огъня на омразата не работи. Може би е време да помислим за нещо друго", коментира Мъск. Това накара много от про-палестински настроените потребители да обявят предприемача за враг на каузата си.

Според мнозина тези коментари не са достатъчни и не осъждат насилието.

Платформата "X" е заличила голямо количество съдържание след ударите на "Хамас"

Еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон каза, че Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, трябва да се справи с разпространението на дезинформация в неговата платформа и да се съобрази с новите правила на ЕС за онлайн съдържание. Причината за изявлението е голямото количество акаунти, публикуващи про-палестинска пропаганда.

Германската федерална агенция срещу дискриминацията стигна по-далеч и обвини Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, в антисемитизъм.

"X се превърна в развъдник на антисемитизъм и представлява една от най-големите заплахи за евреите от години. Ако нещо не се промени, знаем какво ще се случи: речта на омразата и радикализацията винаги са предвестник на насилието. Мъск няма волята или желанието да се справи с дезинформацията", коментираха от федералната агенция, пише dir.bg.

Зукърбърг получи предупреждение от ЕС за разпространението на дезинформация относно атаката срещу Израел

Социалната мрежа заяви, че през последните дни предприема стъпки за ограничаване на разпространението на неподходящи публикации и са премахнати новосъздадени акаунти, свързани с "Хамас". Това са част от усилията за "предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн", каза платформата на милиардера.

