Ботовете решават по-бързо от хората тестовете "Аз не съм робот"

Изненадващо или не, ботовете могат да решават тестовете CAPTCHA, използвани от уеб-сайтовете за проверка дали потребителят е човек, по-бързо и по-точно от хората. Иронията е в това, че първоначалното предназначение на CAPTCНA е именно борбата с автоматизираните ботове в интернет.

CAPTCHA е съкращение от Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, което означава „Напълно автоматизиран публичен тест на Turing за разграничаване на компютри и хора“. Тези тестове обикновено включват идентифициране на изкривени букви, изображения на определени предмети и животни или изпълнение на прости аритметични задачи.

Тестовете CAPTCHA са създадени, за да решат един от най-наболелите проблеми в интернет: използването на ботове за престъпни цели, включително създаване на фалшиви акаунти и отзиви в уеб ресурсите. Но едно ново проучване на изследователи от Калифорнийския университет в Ървайн (UCI) установи, че CAPTCHA тестовете не са толкова ефективни, колкото се смяташе досега.

По време на изследването учените са сравнили поведението на ботове с това на 1400 души, които са били помолени да решат 14 000 различни теста. Резултатите са категорично в полза на ботовете – те печелят срещу хората, отбелязва The Times в публикация за изследването, пише technews.bg.

Когато хората са помолени да решат тестове за изкривен текст, те отделят от 9 до 15 секунди и отговарят правилно само в 50-84% от времето, докато ботовете преминават същите тестове за по-малко от секунда с точност 99,8%. Професор Джийн Цудик от UCI, един от съавторите на изследването, смята, че са необходими по-добри решения за борба с ботовете. „Защо продължаваме да използваме технология, която почти никой не харесва, струва толкова много (особено като загубено човешко време) и е неефективна срещу ботове?“, пита риторично ученият.

Той предполага, че една от причините за използване на CAPTCHA са големите доставчици в интернет, които правят пари от продажбата на услугите си и нямат стимул да изоставят начина си на работа. Професорът и колегите му са анализирали 200 от най-популярните сайтове и установяват, че 120 от тях използват CAPTCHA тестове.

Цудик се съмнява, че ще бъде създаден CAPTCHA формуляр, който да издържи изпитанието на времето. Според него, въпреки всички иновации, ботовете в крайна сметка ще се окажат победители в тази технологична надпревара.

