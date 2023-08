Вече е възможно: публикуваха подробни инструкции за създаването на AI-приятелка

Най-популярната фирма за рисков капитал в Силициевата долина, Andreessen Horowitz, публикува подробни инструкции за създаването на AI-приятелка. Компанията оперира с капитал от над 35 милиарда долара, като инвестициите ѝ са основно в сферата на изкуствения интелект. Според инвеститорите романтичното партньорство с изкуствен интелект има потенциал да се превърне в много печеливш бизнес.

"Има много възможни случаи на използване на тези спътници - романтични (приятели/гаджета с изкуствен интелект), приятелство, забавление, обучение и т.н.", гласи описанието, отбелязвайки на друго място, че "проектът е предназначен изцяло да бъде урок за разработчици и начален стек за тези, които са любопитни как са изградени чатботовете."

Свързаният с Andreessen Horowitz Кони Чан въвежда графика, наречена "Йерархия на емоциите, съпоставени със социалните приложения".

В тази йерархична графика фирмата твърди, че докато публикуването и трупането на последователи в социалните медии ни позволява да бъдем видени, да ни се възхищават и да намерим принадлежност, придружаващите чат ботове най-накрая ще ни позволят да се почувстваме "разбрани", пише dir.bg.

Имитацията на човешки емоции и разбиране обаче крият значителни рискове. Експертите предупреждават, че способността да се създаде и контролира "перфектен" партньор може да не е най-добрата тренировъчна среда за здравословни взаимодействия между хората.

Чатбот с изкуствен интелект бе свързан с по-ранно самоубийство на белгиец. Алгоритъмът насочил депресираният мъж към това да отнеме живота си. Друг изкуствен интелект предостави съвети за осъществяване на убийство.

Инвестиционната идея на Andreessen Horowitz доста напомня и на антиутопичния филм Her с участието на Хоакин Финикс.

