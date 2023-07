Имплантират фалшиви спомени с помощта на дийпфейк

Изследователите са открили, че могат да създават фалшиви спомени на хора, показвайки им фалшиви клипове на римейкове на филми, които никога не са били произведени.

Както е описано в скорошна статия, публикувана в списание PLOS One, дейпфейк клипове на измислени филми бяха достатъчно убедителни, за да подмамят участниците да повярват, че са истински.

Някои стигнаха дотам, че класираха фалшивите филми, като по-добри от оригиналите. "Въпреки това дълбоките фалшификати не бяха по-ефективни от простите текстови описания при изкривяване на паметта", пише в статията. Това предполага, че създаването на фалшив спомен е по-лесно от очакваното.

"Не трябва да бързаме с прогнози за дистопично бъдеще, основано на страховете ни около нововъзникващите технологии", казва водещият автор на изследването Джилиан Мърфи, изследовател на дезинформацията в Университетския колеж в Корк пред The Daily Beast. "Да, има много реални вреди, причинени от дълбоки фалшификати, но винаги трябва да събираме доказателства за тези вреди на първо място, преди да се втурнем да разрешаваме проблеми, които току-що сме предположили, че може да съществуват."

Бъдещето: компютър, който работи с човешки мозъчни клетки

При експеримента изследователите показали дейпфейк кадри на 436 участници. Сред тях били вариации на Брад Пит в главната роля в "The Shining" до Чарлийз Терон, която играеше в "Captain Marvel".

Средно 49 процента от участниците са били заблудени от дълбоко фалшивите видеоклипове. Цели 41 процента от тази група твърдят, че римейкът на "Капитан Марвел" е по-добър. Такъв филм в действителност не е създаден, пише dir.bg.

Participants viewed clips or descriptions of movie remakes. Some were real studio remakes (e.g. Carrie, Tomb Raider), while others were fictitious deepfakes: Brad Pitt in The Shining, Will Smith in the Matrix, Charlize Theron in Captain Marvel, Chris Pratt in Indiana Jones. pic.twitter.com/AhXnhQpaZY