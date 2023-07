Демонтират табелата със старото лого от сградата на Twitter

След 17 години с емблематична синя птица, символизираща излъчването на идеи към света, милиардерът Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, преименува Twitter на X и разкри ново лого, маркирайки фокус върху изграждането на „приложение за всичко“, съобщава Reuters.

Бял символ X на черен фон стана новото лого на уебсайта на Twitter, въпреки че синята птица все още се виждаше в мобилното приложение.

Откакто пое управлението на платформата през октомври, Мъск каза, че си представя приложение, което би могло да предложи различни услуги на потребителите извън социалните медии, като например плащания - идея, която отразява популярното приложение WeChat в Китай.

Уебадресът x.com вече пренасочва към това, което някога беше Twitter. Преминаването от изображението на птичка към „X“ е най-новата мащабна промяна, откакто Мъск купи Twitter за 44 млрд. долара миналата година.

Twitter вече е Х, логото стана черно

Социалната медия също наскоро обяви, че ограничава броя на ежедневните директни съобщения, които непроверените потребители могат да изпращат, което според нея е част от усилията за намаляване на спама. Ако потребителите искат да увеличат броя на разрешените ежедневни съобщения, те ще трябва да се присъединят към абонаментната услуга, стартирала миналата година.

Платформата продължава да се сблъсква с конкуренцията от новото приложение на Meta, Threads, което стартира по-рано този месец.

The Twitter sign has been removed from Twitter's San Francisco headquarters after Musk's rebrand to 'X'



See more: https://t.co/znYN6cl838 pic.twitter.com/SqVAFwwSv2