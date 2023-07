Samsung България и Just Cavalli с уникално модно шоу в центъра на София

© Samsung

Чудили ли сте що за ден е 26 юли? Тази година този ден официално е обявен за Samsung Fashion Day.

На 26 юли южнокорейският гигант Samsung и италианската модна къща Just Cavalli канят феновете на технологиите и модата да се присъединят в 20:00 ч. на живо към уникалния музикално-светлинен спектакъл на фонтаните пред Националния дворец на културата (НДК) в София. В рамките на грандиозното шоу ще бъдат представени ексклузивно за България новите колекции на марката Just Cavalli – „Пролет/Лято 2024“ и „Есен/Зима 2023/24“. Събитието е резултат от ексклузивното партньорство на Samsung България и световния моден бранд Just Cavalli. В рамките на вечерта широката публика ще може да се наслади на концерт на звездите на българската поп сцена Васил Найденов и Михаела Филева. Входът е свободен.

Преди това, от 14:00 ч., в рамките на глобална онлайн-премиера Galaxy Unpacked, Samsung ще представи за първи път новите продукти от портфолиото на Samsung Galaxy. Потребителите ще могат да наблюдават премиерата, излъчвана директно от Сеул, на www.samsung.com/bg. А под мотото „Flip-ни и ти в новия тренд“, в рамките на шоуто пред НДК от 20:00 ч. под светлините на прожекторите ще бъдат и най-новите смарт устройства на Samsung.

"В рамките на Samsung Fashion Show модата и технологиите вървят заедно. Освен връх в иновациите, новите продукти на Samsung идват, за да променят възприятията ни за мода и лайфстайл. Те преобразяват представата за ролята на технологиите в ежедневието. Вдъхновяваме хората да подхождат смело към новото и различното", коментират от Samsung България. Съвсем естествено, в този контекст звучи и манифестото на новата колекция „Пролет/Лято 2024“ на Just Cavalli. Според италианския бранд „модата се превръща в средство за комуникация“. Модата е начин да изразиш „философията си за живота, от сутринта до вечерта“. „Колекцията е своеобразно „послание“, покана винаги да вярваш в себе си и в това, което обичаш“. Специален гост на спектактъла пред НДК ще бъде Даниеле Ломбардо, главен дизайнер на бранда Just Cavalli.

Локацията за Samsung Fashion Show не е случайна. Samsung България, съвместно със Столична община, избра фонтаните пред НДК, емблематично за София място, което е лесно достъпно пеша, за да могат гостите на шоуто да дойдат без автомобилите си в подкрепа на каузата за здравословен и природосъобразен начин на живот „Ходенето е модерно“. Каузата е в съзвучие и с политиките на Столична община да насърчава гостите и жителите на града да ходят пеш и да се движат повече. Грандиозният спектакъл на Samsung България и Just Cavalli се осъществява в партньорство със Столична община, модна агенция „Визаж“ и Евгения Калканджиева.

(в материала има продуктово позициониране)

