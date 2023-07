Телескопът "Джеймс Уеб" разкри най-ранната космическа нишка

© Getty Images

Астрономи, използващи космическия телескоп "Джеймс Уеб", откриха подобно на нишка подреждане на 10 галактики, които са съществували само 830 милиона години след Големия взрив, съобщи НАСА.

Структурата, дълга 3 милиона светлинни години, се крепи на светещ квазар - галактика с активна, свръхмасивна черна дупка в ядрото си.

Екипът смята, че нишката ще еволюира в масивен куп галактики, подобно на известния куп Кома, който е наблизо.

Телескопът "Джеймс Уеб" регистрира галактически дим в далечната вселена

Галактиките не са разпръснати произволно във Вселената. Те се събират не само в купове, но и в огромни взаимосвързани нишковидни структури с гигантски празни пространства между тях. Тази "космическа паяжина" първоначално е деликатна и става по-отчетлива с времето, когато гравитацията привлича материята заедно.

Квазарът J0305-3150 първи е привлякъл вниманието на астрономите от Университета на Тусон, Аризона.

Откритието е направено по проекта ASPIRE (Spectroscopic survey of biased halos In the Reionization Era - Спектроскопско изследване на диагонални ореоли в епохата на рейонизация), чиято основна цел е да изследва космическата среда на най-ранните черни дупки. Общо програмата ще наблюдава 25 квазара, които са съществували през първите милиарди години след Големия взрив, време, известно като епохата на рейонизацията, допълва БТА.

