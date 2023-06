Създадоха робот за инжектиране на сперма, управлява се с помощта на PlayStation

© Pixabay

Испански стартъп е създал робот за инжектиране на сперма, който може да се управлява с помощта на контролер на PlayStation.

Екипът успешно го е използвал за оплождане на човешки яйцеклетки, което в крайна сметка е довело до раждането на две здрави бебета, пише "Офнюз".

Както съобщава MIT Technology Review, един от инженерите, работещи по първия в света робот за осеменяване, не е имал голям опит в областта на репродуктивната медицина - и именно тук поема ролята си контролерът на PlayStation. С помощта на контролера студент-инженер от стартъпа Overture Life насочва малка механизирана игла за ин витро оплождане (IVF), за да постави единични сперматозоиди в човешки яйцеклетки повече от дузина пъти.

И изглежда, че необичайната техника е проработила. Тази пролет в резултат на роботизираното оплождане се раждат две момиченца.

Създадоха синтетични човешки ембриони

"Бях спокоен", разказва пред MIT Technology Review Едуард Алба (Eduard Alba), студент-инженер, който борави с контролера на PlayStation. "Точно в този момент си помислих: "Това е просто още един експеримент".

Всъщност процесът звучи по-малко футуристично, отколкото сте очаквали. По същество това е роботизирана актуализация на традиционното ин витро оплождане, при което специалисти съединяват яйцеклетка на жена и сперматозоид на мъж в контейнер с помощта на специална игла под микроскоп, което понякога - но не винаги - води до оплождане.

Тъй като настоящата практика на ин витро оплождане е толкова деликатна и трудоемка, тя е много скъпа, като според доклада всеки опит за забременяване в САЩ струва около 20 000 долара (у нас цената е между около 3000 лв. и 10 000 лв). Именно тук се появяват стартъпи като Overture и няколко други, посочени от MIT Technology Review. Те имат за цел да направят процеса много по-евтин и достъпен, като все повече автоматизират части от него. Досега Overture е набрала около 37 млн. долара, което е най-много от всички, а сред спонсорите ѝ е бившият главен изпълнителен директор на YouTube Сюзън Войчицки. Според експертите това е само една стъпка към пълното автоматизиране на процеса.

Изкуствена утроба ще „произвежда“ 30 000 бебета годишно

"Концепцията е изключителна, но това е малка крачка", коментира пред MIT Technolgy Review лекарят по репродуктивна медицина от Медицинския център Weill Cornell Джанпиеро Палермо (Gianpiero Palermo), който през 90-те години на миналия век разработва вече широко разпространената процедура за интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди (ICSI).

Палермо добавя, че инженерите на Overture все още е трябвало ръчно да зареждат сперматозоиди върху иглите на инжектора, което означава, че "това все още не е роботизирана ICSI".

Все пак това е впечатляваща крачка напред в репродуктивната медицина - и като си помислим, че е направена с контролер на PlayStation, е невероятно.

Източник: First babies born after being conceived by robot, futurism

