Какви са предимствата на хибридите - Ford Kuga ги показва

©

Ford е една от малкото автомобилни компании в световен мащаб, която успява да използва пълноценно електрифицирането на гамата модели, които предлага. Особено, когато става въпрос за кросоувър и SUV моделите на марката. И това е само един от акцентите в гамата на компанията, към който трябва да прибавим запомнящия се дизайн и богатото оборудване, включително и системите, които помагат на водача.

Първо обаче – настоящето принадлежи на хибридите. Отличен пример за това е възроденият модел Puma – с хибридно задвижване и успехи в световния рали шампионат. При по-големия и авторитетен модел Kuga обаче ситуацията е още по-интересна, тъй като тук се предлагат варианти на задвижване, които имат много малко конкуренция на пазара.

При лансирането на третото поколение на Kuga беше ясно, че хибридните версии на модела ще са много важни за привличането на интереса на максимално широк кръг клиенти. Основата е версията с 1,5-литров бензинов двигател с 150 конски сили, следва хибридът с 190 конски сили и Plug-in вариантът с 225 конски сили. Предимствата на хибридите пред конвенционалното задвижване са отдавна известни, но ежедневното им припомняне в трафика винаги е приятно – по-добра динамика и по-нисък разход на гориво. Kuga във вариант пълен хибрид с 190 конски може да се поръча и със задвижване 4х4, като с четири задвижващи колела е и версията с 2-литров дизел с 120 конски сили.

При пълния хибрид (FHEV) и plug-in версията (PHEV) 2,5-литровият бензинов двигател, работещ с цикъл на Аткинсън си взаимодейства с електромотор и 48-волтова литиево-йонна батерия, съответно с капацитет 1,1 киловатчаса и 14,4 киловатчаса. Така към по-добрата динамика се добавя и възможност за придвижване изцяло на ток – при PHEV става въпрос за почти 50 километра.

При хибридните версии може да се избира как да се използва мощността от батерията чрез режимите EV Auto, EV Now, EV Later and EV Charge. Когато батерията достигне най-ниското ниво на заряд, Kuga автоматично превключва в режим EV Auto - допълвайки мощността от бензиновия двигател с мощност от електрическия мотор чрез възстановена енергия с цел нисък разход на гориво.

Друга важна стъпка в еволюцията на Kuga – богато серийно оборудване, повече пространство на борда и повече технологични системи за водача. Моделът предлага най-обширния интериор в класа, воланът и арматурното табло са издържани в стилистиката на най-високите версии на хита Focus. Акцентите в интериора включват системата Ford Sync 3, която е с 12,3-инчов сензорен екран, интегрира се с всички смартфони и улеснява комуникацията и навигацията. Чрез AppLink водачът може да управлява приложения, съвместими със системата Sync, а чрез Apple CarPlay и Android Auto да работи директно с телефона си.

Още един акцент, който звучи познато, но е изключително удобен. Отварянето и затварянето на петата врата е лесно дори ако ръцете ви са заети. Стига ключовете да са в джоба или чантата ви, просто „ритнете“ в пространството под задната броня и вратата ще изпълни командата, без да докосвате нищо. А за повече пространство на борда задните седалки включват функция за плъзгане, с която при необходимост можете да предложите допълнително пространство за краката на пътниците отзад или да увеличите товарното пространство за допълнителен багаж.

Автомобилните компании полагат сериозни усилия, за да направят пътуването ни по-сигурно и по-лесно. Kuga е отличен пример в това отношение. Накратко, електрониката следи за почти всяко действие на водача по време на движение. Част от оборудването е адаптивен круиз контрол със система за спиране и потегляне, която поддържа дистанция спрямо автомобила отпред и дори може да спре напълно превозното средство, след което да потегли, когато трафикът позволява това. Също така е налице и асистент за предотвратяване на сблъсък с отчитане на пешеходци и велосипедисти, който следи близостта до други превозни средства, велосипедисти и пешеходци и предупреждава за потенциален сблъсък. Още една система, която реагира светкавично - асистент за рязко завъртане на волана, предназначен да разпознава резките движения на волана и спомага за заобикаляне на препятствия по пътя.

Система за поддържане на лентата на движение и асистент за следене на сляпата зона отчитат автомобили в сляпата зона и алармират чрез светлинна индикация в съответното външно огледало. Ако се опитате да промените лентата на движение, докато се показва предупреждение, системата ще приложи леко съпротивление към волана за намаляване на риска от сблъсък. Има и безценни помощници при маневриране – функция за предупреждение за напречно движение и възможност за активно спиране. Системата използва сензори за сканиране на пространството вляво и вдясно, когато излизате на заден ход от перпендикулярно място за паркиране и предупреждава водача при наличие на движещ се автомобил или друга опасност.

(в материала има продуктово позициониране)

0









Копирано