Шедьоври на забавлението и модерния живот: Еволюцията на LG OLED продължава

През изминалото десетилетие LG затвърждава своето лидерство на пазара на първокласни телевизори, чрез продължаващата еволюция на своята OLED серия.

Отдадеността на компанията в това да разбере и обслужи всички нужди на клиентите си, се отразява и в последните OLED продукти – персонализирани решения, които предлагат превъзходно изпълнение, удобство и достъпност.

За да създаде шедьовър в домашното забавление и модерния начин на живот, LG прави това, в което компанията е най-добра: слуша внимателно своите потребители и намира иновативни технологии и решения за дизайна, които дават на потребителите добавена стойност към ежедневието им.

Ново ниво на иновациите с LG OLED

Като резултат от това, че компанията винаги поставя нуждите на потребителите си на първо място, през последните 10 години LG OLED се превръща в константа на международния пазар за първокласни телевизори. Несравнимия контраст при серията позволява изключително зрителско потапяне чрез перфектното черно и реалистичните цветове, които правят всяко съдържание като истинско.

В допълнение, безпрецедентната адаптивност на OLED технологията на LG води до уникални дизайни и непостижимо досега ниво на тънкост.

Тази година LG OLED достигна ключов етап с представянето на LG SIGNATURE OLED M3.

Революционният продукт е първият телевизор в света с безжично решение, способно да излъчва видео и аудио на 4K 120Hz – постижение, възможно благодарение на технологията LG Zero Connect. С 97-инча, M3 моделът предлага и най-големият вкран за OLED телевизор в света.

Впечатляващият телевизор и революционното му безжично решение предоставят стилно зрителско изживяване без елементи на разсейване,. Той е създаден, за да отговори на желанието на потребителите за по-голям обхват и свободен избор, когато става въпрос за подредбата и дизайна на тяхното пространство.

Подобряване на потребителското изживяване и животът всеки ден

В днешно време хората се интрересуват все повече не само от технологичните спецификации и размера на екраните, но търсят телевизор, който може да им предостави удобство от следващо поколение и персонализирано потребителско изживяване.

Когато потребителите дават обратна връзка на LG, че се искат OLED моделите да могат бъдат монтирани на стената лесно и удобно, компанията ги послуша.

Въведено при серията телевизори Gallery OLED, усъвършенстваният дизайна на LG Gallery Design позволява рядката възможност телевизорът да прегърне стената, осигурявайки на потребителите страхотен акцент за тяхното пространство – нещо, което изглежда по-скоро като част от стената и предоставя изключително потапящо потребителско изживяване Тазгодишните G3 OLED evo модели могат да се похвалят с естетически подобрения, благодарение на въвеждането на безупречния One Wall Design, който не оставя видими следи при монтажа. LG добавя и удобство, използвайки разградими текстилни елементи*, които намаляват общото тегло на OLED телевизорите, правейки ги още по-лесни за местене и пренасяне.

Наполовина примиум телевизор, наполовина софистициран елемент от мебелировката, всеки LG Lifestyle Screen олицетворява различна ценност, която минава отвъд всичко, което конвенционалните телевизори могат да предложат. LG OLED Objet Collection Posé например допълва заобикалящия го декор със своя уникален естетически удовлетворяващ външен вид, и има ефективна система за скриване на кабелите, което помага на потребителите да се наслаждават на максимално минималистична обстановка. В допълнение към стилното представяне от всеки ъгъл, Posé предоставя впечатляващо OLED evo качество на картината с живи цветове, цветове без изкривяване от практически всеки ъгъл.

Персонализирано телевизионно изживяване

LG променя начина, по който хората мислят за телевизорите, предоставяйки им персонализирано изживяване, базирано на своята Life’s Good философия, както и визията Sync to You, Open to All. Последните предложения от компанията имат множество персонализирани функции и настройки – включително конфигурация на потребителския интерфейс, предложения за съдържание и опции за картината – така потребителите могат да настроят всичко, така че да подхожда на техните предпочитания.

Използвайки събрани данни при използването на телевизора, LG може да предложи функции и предложения за приложения, услуги и съдържание, специфицирани за вкусовете на всеки потребител. Заедно с възможността за автоматично настройване на цвета и контраста според това как предпочита всеки потребител, новите телевизори на компанията предлагат лекотата и интелигентността на AI Concierge, който не само предоставя подбрана селекция от избор на съдържание, базирана на историята на гледане и търсене на потребителите, но и генерира актуални заглавия, както и полезни настройки и функционалности.

С опит в OLED телевизорите от цяло десетилетие, LG е целеустремен да остане лидер на пазара на първокласните телевизори. Компанията разбира, че това да предоставят безпрецедентно потребителско изживяване, е ключът към бъдещия успех на LG OLED, и няма търпение да създаде нова добавена стойност и нови иновации при дисплеите, вдъхновени от хората и подобряващи ежедневието.

(в материала има продуктово позициониране)

