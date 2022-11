Мобилният портфейл ONE wallet на Пощенска банка вече е достъпен за всички

©

Пощенска банка разширява кръга на ползвателите на своя мобилен портфейл ONE wallet by Postbank, като прави достъпно приложението и за потребители, които не са клиенти на банката. ONE wallet е модерният отговор на динамичните нужди на потребителите днес, като им предоставя услуга с фокус върху удобството, сигурността и отличен контрол за безконтактни картови разплащания и парични преводи през телефон. На всеки регистриран за услугата ползвател се издава безплатна дигитална карта към сметка за електронни пари, с която може да извършва безконтактни разплащания на ПОС терминали, да пазарува в интернет, да нарежда парични преводи и да се възползва от още много удобства, които ONE wallet предоставя на своите ползватели.

Приложението дава възможност за извършването на бързи, безплатни преводи към други потребители на ONE wallet, само по мобилен номер на получателя, като допълнително удобство е опцията за търсене по име измежду телефонните контакти на ползвателя. Също така потребителите могат да извършват преводи в лева към сметки на Пощенска банка или други доставчици на платежни услуги в България по посочен IBAN. За ползватели – регистрирани клиенти на банката, приложението дава възможност и за извършване на преводи към собствени карти или карти на трето лице, издадени от Пощенска банка, по номер на картата. Обогатените функционалности дават възможност за създаване и запазване на списък с доверени получатели, което ще позволи потребителите бързо и лесно да изпращат към тях преводи без допълнително потвърждeние.

Дигиталният портфейл предоставя на клиентите възможност за ефективен контрол на регистрираните в него карти, като им позволява не само да блокират и разблокират своите карти, когато решат, но и да променят техните лимити, да ограничат района на използване на карата, както и да правят различни настройки по каналите (ПОС, Интернет и АТМ), като разрешават или ограничават използването на платежните си инструменти.

Обогатената версия на иновативното приложение предлага допълнителна възможност дигиталната карта да бъде захранена от карта, издадена от друга институция в страната, а за максимално удобство – данните на картата могат да бъдат запазени за следващо захранване. ONE wallet надгражда потребителското преживяване като добавя възможността за „push“ известия, чрез които потребителите да бъдат информирани и за движенията по своите сметки. Актуална е и опцията за персонализирана подредба на картите, налични в приложението. Потребителите имат възможност да използват ONE wallet във всички търговски обекти в страната и в чужбина, в които е наличен безконтактен ПОС терминал, а в допълнение на предимствата на приложението е опцията за добавяне на карти за лоялност, без необходимостта от присъствието на физическите им пластики.

„Динамичното развитие на финансовите и технологични иновации в портфолиото от продукти и услуги на Пощенска банка е изцяло с фокус върху потребителя и неговото максимално удобство. С иновативния ни дигитален портфейл, който лансирахме миналата година и чиито характеристики постоянно надграждаме, се стремим да отговаряме на новите потребности на нашите клиенти, за да им осигурим наистина качествено изживяване. За този период не само допълнихме с нови функционалности мобилната апликация, но създадохме възможност тя да бъде достъпна както за наши клиенти, така и за потребители, които имат карта, издадена от друга банка в страната и текущо не ползват наши продукти и услуги, но предпочитат дигиталните методи на разплащане и силно оценяват предимствата, които получават с тях. Нашата цел е да осигуряваме персонализирани решения според очакванията и нуждите на потребителите“, коментират от Пощенска банка.

ONE wallet е достъпен за потребители на смарт телефони с операционни системи Android 6+ и iOS 11+, налична и активирана NFC функционалност. При устройства с операционна система Android безконтактните разплащания се извършват през самото приложение, инсталирано на съответното устройство, а при операционна система iOS, плащанията се извършват през функционалността Wallet (Apple Pay) на iPhone. Приложението е налично за сваляне в Google Play, App store, а вече и в Huawei App Gallery.

Пощенска банка предлага модерни банкови продукти и услуги, които дават добавена стойност на клиентите. Те са част от дългосрочната ѝ стратегия за развитие на дигитални решения и иновативни канали на банкиране за удобство на потребителите. Повече информация за мобилния портфейл ONE wallet by Postbank, всичките му функционалности, както и изискванията към мобилните устройства за инсталирането му, може да бъде открита на адрес www.postbank.bg, във всеки клон на банката в страната или на кратък номер *7224.

(платено съобщение)

