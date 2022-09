Телевизорът, за който 5 пъти си казахме "Еха, наистина ли?"

©

Рядко ни остава време да поспрем и да си дадем сметка колко много се е променил начинът ни на живот само за няколко години. Затова днес ви предлагаме да направим едно кратко пътешествие заедно с телевизорите на Samsung - компанията, която винаги е в синхрон с начина на живот на своите потребители, както и да разгледаме най-новия им лайфстайл модел The Frame 2022.

Любопитен е фактът, че за 16 поредни години Samsung Electronics Co, Ltd. е лидер на глобалния пазар на телевизори, а това безспорно се дължи на иновациите, които компанията не спира да предлага. През годините Samsung пусна на пазара редица революционни предложения, сред които са първият телевизор с Edge подсветка, първият 3D LED телевизор, първият Smart TV, както и първият извит телевизор с Ultra HD. През 2015-а година пък Samsung предизвиква истинска революция на пазара, след като дебютира със своя първи лайфстайл телевизор - The Serif. Оттогава насам компанията създаде още приемници, които надграждат ежедневието на модерния човек, отговаряйки на неговите потребности, стил и дух - това са The Sero, The Terrace и The Frame. Така само за няколко години Samsung успя да превърне стандартния телевизор в красив детайл от интериора на модерния дом.

През 2022 г. се появи и най-новият модел The Frame, който преобразява успешно всеки дом в стилна и персонализирана галерия. Той безспорно би могъл да се превърне в най-ценното попълнение в личната ви арт колекция.

Моделът дебютира за първи път на пазара през 2017-а година и от тогава става все по-добър. Проектът The Frame е разработен съвместно с дизайнера Ив Бехар, който споделя, че идеята му е била да избяга от концепцията за телевизора като “черната кутия, закачена на стената”. Така той създава продукт, който е синергична част от дома и начина на живот на човек.

Тази година пък The Frame дебютира с чисто новия си матов екран, който буквално го преобразява в картина. Така, когато телевизорът е включен, той се държи като съвременен QLED 4K приемник с 3D Dolby Atmos звук, когато е изключен обаче, вместо скучния черен екран, на него могат да бъдат показани всевъзможни произведения на изкуството.

Така The Frame може да се превърне в “хранилище” за вашата първа арт колекция, а във времената, в които изкуството сякаш започва все повече се отдалечава от нас, такова преживяване би могло да се превърне в безценен опит и наслада за сетивата. Още по-ценното е, че можете да разгледате детайлно едни от най-популярните произведения на изкуството от удобството на собствения си хол.

Ето защо си казахме 5 пъти “Еха! Настина ли?”, когато го видяхме за първи път на живо:

Еха! - Колко е красив!

The Frame е създаден с идеята да изглежда като дигитално платно с тънка рамка за картина и наистина създава усещането за произведение на изкуството. С помощта на Slim Fit Wall Mount и полупрозрачния One Connect кабел, телевизорът може да бъде закачен точно като картина на вашата стена у дома.

Еха! Имам 1600 произведения на изкуството!

С помощта на Art Mode и Art Store можете да преобразим дома си в персонализирана галерия. От Art Store можете да избирате между 1600 произведения на изкуството от световни музеи и галерии, а в допълнение към това бихте могли да използвате и най-ценните си лични съкровища - семейни снимки, които да подберете за дисплея на своя арт телевизор.

За да се ориентирате по-добре в морето от картини в Art Store, новата му версия ще подбере за вас специална селекция от курирани предложения, базирани на вашите предпочитания, а по този начин ще бъдете сигурни, че в личната ви виртуална арт колекция, ще има единствено платна, които ви допадат.

Еха! Българската следа!

За да отговори на разнообразните предпочитания на своите клиенти Art Store предлага произведения на изкуството от цял свят. В това число на художници от Югоизточна Азия до Канада и от Южна Африка до Европа. В духа на тази идея през настоящата година Samsung обяви дългосрочното си партньорство с художника Павел Митков, което носи името "Out of The Frame". Съвместната инициатива успява успешно да преодолее границите между материалното и дигиталното, а Митков е първият българин, чиито картини са включени в Samsung Art Store.

Така те се нареждат във виртуалното пространство на Samsung, редом до изкуство от Лувъра, Националната галерия в Лондон, музея “Метрополитън”, музея “Прадо”, музея на “Ван Гог” и др.

Еха! Матов дисплей без отблясъци!

Невероятната симбиоза между дигиталния свят и света на изкуството се получава благодарение на изкусните технически характеристики на The Frame 2022 г. Изумителният му екран е 4К QLED, а матовият дисплей, без отблясъци, успява да пресъздаде напълно реалистично багрите на произведенията на изкуството. Така новият модел на лайфстайл телевизора успява да постави неговия Art Mode на едно абсолютно ново ниво и картините вече имат потенциала да изглеждат като истинско платно.

В допълнение към това дисплеят на The Frame има специален сензор, който адаптира яркостта на картината спрямо заобикалящата я светлина, което прави прехода от деня към нощта плавен и приятен за окото. По този начин можете да сте сигурни, че екранът ще бъде видим при силна светлина и няма да дразни очите ви вечер.

Еха! Мога да го персонализирам по мой вкус!

The Frame се предлага с разнообразие от магнитни рамки, с които лесно може да се персонализира. Бихте могли да изберете между модерна и скосена рамка, като модерната може да бъде закупена в бяло, тиково дърво, кафяво или бежово, а скосената - в бяло и керемиденочервено (за 55‘‘ и 65‘‘).

Ако и вие сте си казали “Еха! Настина ли?”, бихте могли да получите допълнителна информация за модела тук.

