SysTeh- eксклузивен дистрибутор на DSPPA за България

SysTeh подписа договор за дистрибуция и вече предлага DSPPA на българския пазар. DSPPA е производител с повече от 30 годишна история в проектирането и производството на пълна гама аудио продукти и решения. Технологичните иновации и пазарно ориентиран подход на DSPPA са фактори, довели марката до една от водещите позиции в продажбите на бюджетни системи и решения за озвучаване.

Производствена гама на DSPPA включва: PA усилватели и високоговорители, IP аудио системи, фоново оборудване, аудио решения DANTE, аудио апликации за учебни заведения, цифрови конферентни системи, интелигентни аудиорешения, системи за оповестяване.

Част от мащабните проекти в които са изпалзвани продуктовите решения на бранда в и извън Китай са:

- PA System Supplier of 2008 Beijing Olympic Games

- PA System Supplier of 2010 World Expo Shanghai China

- PA System Supplier of 2012 Singapore Central Hospital

- PA System Supplier of 2012 Asia-Europe Summit

- PA System Supplier of 2014 Winter Olympics in Sochi, Russia

- PA System Supplier of 2016 G20 Hangzhou Summit

- PA System Supplier of 2016 Ethiopia Djibouti Railway

- PA System Supplier of 2018 Jakarta Asian Games

- PA System Supplier of China Army



За онлайн информация относно наличните продукти посетете b2b сайта на SysTeh тук.

СисТех България е национален лидер в доставката, адаптирането и подготовка на проекти и решения за видео-ориентирани интелигентни продукти, решения и услуги за сигурност.

За повече информация и поръчки се свържете с вашия търговец или ни намерете на: office@systeh.bg, телефон: 0897 807 600, както и в офисите ни в страната София, Варна, Пловдив, Бургас.

