Картина или телевизор? Samsung знаят как да поканят изкуството в дома ви

Любимите ти литографии - подарък от верни приятели; една графика, купена от букинистите в Париж; картина от стар немски майстор в малък формат и... о, имаш Дали или Мане в хола си. Хм, смело решение, биха казали някои.

Не, това е новият телевизор на Samsung - The Frame 2021, бихме казали ние.

В ерата на технологичните решения, които следват личните ни чувства и преживявания, Samsung представи на пазара у нас модел телевизор, който е буквално с дебелината на останалите картини на стената ти и следва личния ти вкус и усет за пространствено усещане и стил.

Индустриално решение за дома, вдъхновено от хората, които винаги си казват "Ами, сега къде ще сложим телевизора?".

The Frame 2021 пристига с опция да бъде поставен между останалите ви картини на стената, като изборът на рамки в различни цветове е наистина голям. Тоест избирате си телевизор, избирате си рамка (синята ни е любима, а ако ви писне лесно се сменя с друг цвят чрез магнити), слагате го на стената (поставянето е лесно) и воала! Добрата новина е, че това е единственият телевизор, който ще искате да гледате даже и когато не работи.

От Samsung имат страхотно решение за часовете, в които не гледате кино или вечерните новини. Когато е изключен, The Frame 2021 се превръща от невероятен телевизор в картина. Каква ще е тя - избирате вие. Всичко зависи от вашия вкус. Може да направите своя лична селекция от произведения на изкуството с помощта на плартформата Art Store, до която имате достъп с абонамент. Там ще откриете наистина впечатляваща колекция от старите класици до куп шедьоври, които могат да се видят само в избрани галерии по света. И всички те могат да бъдат част от твоята колекция в твоя хол, докато телевизора ти не работи.

Но нека да влезем в детайли - какво представлява The Frame 2021 и защо толкова много харесахме този смарт телевизор?

Заради автоматичния подбор на произведения на изкуството

The Frame е като твой личен арт агент. Научава твоя стил и вкус и ти препоръчва творби, които ще обичаш да виждаш на стената си.

Заради страхотните сензори

Искате наистина да имате усещането, че тази картина на Танто Сутианто изглежда така както бихте я видяли в галерията? The Frame разполага със специален сензор, който автоматично регулира яркостта и цветовете на екрана въз основа на осветеността на помещението, като запазва естествените цветове на твоето любимо произведение на изкуството.

И нека сме наясно – Art Mode е режим, който изисква човешки адмирации, а когато в стаята няма никого, аплаузите затихват. Или по друг начин казано, благодарение на енергоспестяващата технология на сензора за движение на The Frame можеш да се наслаждаваш на любимите си произведения на изкуството, докато си в стаята, а когато излезеш, се изключва сам.

Заради нестандартните стойки

Да закрепим телевизора за стената? Е, това е класическо решение. Но какво ще кажете да го сложите на статив? Да, истински триножник с дизайн почти като този, на който е рисувал Ван Гог? Звучи като страхотно интериорно решение, нали? Е, от екипа на Samsung са създадли точно такава стойка за The Frame 2021. Но това не е всичко. Новият модел пристига с възможност за монтаж в собствен модул, наречен My Shelf. Това е нещо много повече от стойка за телевизор. Това е цяла персонализируема мини стена, върху която да поставиш своя The Frame, с допълнителни рафтчета за любими предмети. Поръчай лавиците в ляво или в дясно от екрана, размести ги по твой избор и бъди креативен толкова, колкото искаш. Имаш и още една опция за избор със стойката Slim Fit Wall-Mount телевизорът The Frame може да стои плътно до стената, точно като рамкираните ти снимки и картини.

Заради "невидимия" кабел

Годините, в които всички се спъваха в кабелите за телевизора вече са в миналото - иновативната система за окабеляване на The Frame се състои от един полупрозрачен кабел (One Invisible Connection) и подвижния модул One Connect. Сега можеш да поставиш външните ТВ устройства, където решиш, и да ги свържеш с един единствен кабел към телевизора. Как ще подредиш дома си зависи от теб, а не от кабелите.

"Гордеем се, че непрекъснато създаваме иновации, за да подобряваме ежедневието на потребителите. През изминалата година технологиите, за които някога просто казвахме „готино е да ги притежаваш“, се превърнаха в необходимост, тъй като домовете ни се превърнаха в офиси, училища, спортни зали…", коментира Джеймс Фишлър, старши вицепрезидент, дивизия "Домашно забавление", Samsung Electronics America. "Тъй като потребителите прекарваха повече време вкъщи, ролята на телевизора в живота им нарасна - и през 2021 г. Samsung продължава да предефинира ролята на телевизора, отговаряйки на нуждите и желанията на своите потребители."

*Ние от екипа на Novini.bg пък можем да добавим, че сме страшни фенове и на AVA (Активен гласов усилвател) системата на новия модел: Когато гледаш шоу, пълно със страхотни реплики, няма нужда да се притесняваш, че ще пропуснеш нещо. The Frame усеща фоновия звук в реално време, за да регулира силата и яснотата на диалога, така че дори при шум можеш да чуеш гласовете и да не пропуснеш забавлението.

