Робот доставя храна на карантинирани в Индонезия

Робот, направен в домашни условия, разнася храна на самокарантинирани индонезийци, контактували с болни от COVID-19, предадоха БТА и Ройтерс.

Помощникът е разработен от ентусиасти от населеното място Тембок Геде, провинция Източна Ява, с помощта на местни учени.

Главата на робота е направена от тенджера за приготвяне на ориз. За конструирането му са използвани също тигани и стар телевизионен монитор. Той се контролира дистанционно, като животът на батерията му е около 12 часа. Наречен е "Делта".

Когато пристигне пред дома на карантинирания, от говорителя прокънтява: "Доставката е тук. Възстановявай се скоро".

"С разпространението на новия вариант Делта и увеличаването на броя на заразените реших да превърна робота в такъв, който може да извършва обществени услуги - да разпръсква дезинфектант, да разнася храна и да помага на хората, които са се самоизолирали", казва пред Ройтерс индонезиецът Асеянто, който е начело на разработката.

Villagers in Indonesia have developed a "Delta robot" to deliver food and provide services such as spraying disinfectant to self-quarantined residents infected with the virus.#COVID19 pic.twitter.com/DMadgP00dl