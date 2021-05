Учени обучиха "незрящ" робот да изкачва стълби

Съвременните роботи могат лесно да се справят с изкачването и слизането по стълби, като за целта използват данни от вградени камери и сензори. За "незрящите" машини, разбираемо, е по-трудно да се справят с подобно предизвикателство. Учени от САЩ обаче са успели да научат такъв робот да се изкачва успешно по стъпала, съобщава сайтът Енгаджет, предава БТА.

По думите на изследователите от университета на Орегон андроидът, наречен Каси, се е справил отлично със задачата.

Авторите на изследването обясняват, че дори "зрящите" роботи не винаги могат да използват камерите или сензорите поради лошо осветление, мъгла и други характеристики на заобикалящата среда. Поради тази причина в идеалния случай те могат да разчитат на проприоцепция (усещане за относителното разположение на частите на тялото и тяхното движение), за да се ориентират в непозната среда.

Учените са осъзнали, че по време на първите тестове роботът пада много, което може да доведе до повреждането му. Ето защо те са използвали метода sim-to-real, за да разберат как Каси ще ходи в симулатор. Така специалистите са научили робота виртуално да се справя с редица ситуации, в това число със стълби и равна повърхност.

С това обучение специалистите са започнали практически експерименти. Оказало се, че роботът е много способен ученик и се справя отлично с бордюри, дървени трупи и други препятствия, с каквито не се е сблъсквал преди. На стълбите изследователите са провели 10 теста.

Със слизането роботизираният ученик се е справил още по-добре, без изобщо да пада. Изпитанията с изкачването са се увенчали с 80 процента успеваемост. Следващата цел на учените е да проведат допълнителни тестове, за да видят дали ефективността може да се подобри с добавянето на компютърно зрение.

after walking through fire, blind bipedal robot 'cassie' learns to climb stairs. https://t.co/nmrSNnx6JN pic.twitter.com/Rarj3Q0GGW