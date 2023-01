Пускат бюджетна розова кола за 7500 евро

Акцентът на щанда на китайската компания Geely, чиято собственост е и Volvo, на автосалона в Гуанджоу е ултрабюджетният микроавтомобил Panda Mini, пише "24 часа".

Електрическата кола ще се продава на родния пазар в рамките на 56 хиляди юана (около 7500 евро). Други модели на Geely в Китай струват поне 25 процента повече. Возилото с дължина 3065 милиметра трябва да привлече купувачи поради богатото оборудване, функционалния интериор, приличната автономия и бързото зареждане.

Дизайнът е традиционен за този клас автомобили: електрически мотор с мощност 41 конски сили е монтиран отзад, има литиево-желязо-фосфатна батерия с капацитет 17,3 киловатчаса, която е разположена в междуосието.

Има три нива на възстановяване на кинетичната енергия. Пробегът е до 200 километра, зареждането от 30 до 80 процента при температура от + 25 градуса отнема само половин час.

"Волво" изтегля 54 000 автомобила в САЩ след смъртен случай заради дефектна въздушна възглавница

Салонът е предназначен за четирима, но в този случай изобщо няма багажник. Но предните пътници имат пълна гама от опции за комфорт - има медийна система с 8-инчов сензорен екран, 9,2-инчово виртуално табло, електрически прозорци, централно заключване, автоматично регулиране на фаровете, достъп без ключ, отопляемо предно стъкло, климатроник и джаджи за безжично зареждане.

Micro electric vehicle with a range of 200 km from #Geely: GEOME Panda Mini. The car, which will be introduced at the Guangzhou fair in China, has 41 HP and can reach a speed of 100 km/h. Panda Mini with 17 kWh battery is expected to rival the Wuling Mini EV. #HolidayBowl pic.twitter.com/iyfSeRvAOX