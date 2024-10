Д-р Попал-Димитрова потвърждава: Открит е натурален продукт, който познава слабите страни на вирусите

©

Всички знаем, че есента и зимата вървят ръка за ръка с многобройните вирусни атаки и чести инфекции, в повечето случаи на горните дихателни пътища, а температурата, хремата и кашлицата са неизбежни техни спътници. Симптомите могат да варират според вида на вирусната инфекция и общото състояние на организма, но при всички случаи трябва да помислим за работещо решение, което да притежава силата да противодейства на нашествието на вирусите.

Нелекуваната или неправилно лекувана инфекция може да доведе до сериозни усложнения, затова не бива да се подценява.

Понякога се случва хора, които имат грипен вирус, да развият и тежки бактериални инфекции. А грипът и другите респираторни вирусни заболявания могат да доведат до пневмония. Особено уязвими са хората в напреднала възраст и тези със съпътстващи хронични заболявания.

Всичко за вирусите и как да им се противопоставим - разговаряме с д-р Шакилла Нури Попал-Димитрова - Инфекциозно отделение към МБАЛ "Николай Чудотворец " гр. Лом

Д-р Димитрова, КАКЪВ Е ПРАВИЛНИЯТ ПОДХОД, КОГАТО СЕ КАСАЕ ЗА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ? КАК ДА ПОСТЪПИМ?

Нека да започнем разговора с факта, че около 90% от острите респираторни заболявания имат вирусен произход, като съществуват над 200 типа вируси, които ги причиняват. Основните са: грипни вируси тип А, В и С, парагрипни вируси, респираторносцинтиален вирус, аденовируси, коронавируси, ентеровируси, риновируси, коксакивируси.

Заразяването може да се осъществи по два начина: по аерогенен път – чрез малките капки, натоварен с вирусите секрет (с диаметър по-малък от 5 µм) или по въздушно-капков път – чрез едрокапковия аерозол (> 5 µм).

Най-удачния и успешен подход към вирусите е те да се унищожат. Но това не е толкова просто, поради тяхната способност да мутират и да се разпространяват при различни обстоятелства.

Вероятно повечето хора вече са наясно, особено след пандемията, че при вирусна инфекция антибиотиците са безполезни не бива да се пият, тъй като могат да влошат клиничното състояние.

Научно доказано е, че антибиотиците не са правилния избор за лечение, когато се касае за чиста вирусна инфекция. Те не могат да лекуват заболяването, но пък могат да причинят множество усложнения.

Освен това трябва да се внимава да не се получи свръхактивиране на имунната система, което също е опасно и крие своите рискове.

Затова логичният и най-правилен избор за спиране на вирусната атака са протововирусните продукти. Те от своя страна могат да бъдат химически молекули или натурални средства.

Разбира се за предпочитане са продуктите с натурален състав. Тяхното основно предимството е, че нямат странични действия и токсични ефекти като: стомашни болки, гадене, повръщане, алергии, чернодробни, неврологични нарушения и други.

Необходимото условие за успеха на терапията с природни продукти е да се започне възможно най-рано лечението – още от първия ден на вирусната атака или до 72 часа.

За да бъде ефективна формулата е важно да се разбере поведението на вируса, за да може да се унищожи без негативни странични действия.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ НАИСТИНА ЕФИКАСЕН ПРОДУКТ, КОЙТО ДА ЕЛИМИНИРА ВИРУСА? КАКВИ СА КРИТЕРИИТЕ?

Можем да отделим три важни критерия що се отнася до избор на ефикасен продукт.

- Първо - Когато избираме продукт е важно той да бъде ефективен срещу възможно най- много видове вируси.

- Второ – Действието му срещу вируса трябва да е всеобхватно- т.е. да оказва влияние във всеки един етап от жизнения му цикъл.

- Трето – когато избирате продукт, имайте предвид неговият прием. Той трябва да бъде лесен за приемане.

Оповавайки се на тези три критерия аз препоръчвам продуктът на АBOPharma – Вирухелт, който е едно много добро решение и отговаря на критериите за ефикасност. Той представлява комбинация от 6 прецизно подбрани и клинично доказани натурални съставки с широк спектър на действие, и взаимно допълващ се ефект, които подпомагат естествената защитна функция на организма, особено в периодите на повишен риск от заразяване с вирусни инфекции. В резултат на това се скъсява периода на инфекцията, облекчават се симптомите, а оздравяването се ускорява.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ВИРУХЕЛТ. КОИ СА НЕГОВИТЕ ПРЕДИМСТВА?

Започвам веднага с това, че Вирухелт е продукт с уникален двоен механизъм на действие. Той действа върху причинителя и върху симптомите едновременно.

Продуктът се използва успешно с доказан ефект за бързо и ефикасно овладяване при:

Първа вирусна атака:

-Във всеки етап от вирусната инфекция

-При рецидивиращи вирусни инфекции

Най-важното що се отнася до действието на Вирухелт е, че той има способността да стопира вирусите в целия им жизнен цикъл по 5 различни механизма.

А ето и кои са те:

-Блокира рецепторите

-Спира навлизането в клетките

-Възпрепятства репликацията

-Увеличава нивата на интерферон

-Антиоксидантен ефект

Д-р Димитрова нека да разгледаме действието на всяка една съставките, които Вирухелт съдържа, за да разберем как повлияват в случай на вирусната инфекция.

Всяка една от съставките във Вирухелт има специфично въздействие по отношение на различните типове вируси и тяхното стопиране, във всеки етап на инфекцията.

Корен от глухарчен(*) + кверцетин (**)имат съществено антивирусно действие. Кверцетинът потиска репликацията на респираторните вируси, включително и коронавируси. Освен това притежава широк спектър от антиоксидантни, противовъзпалителни и имуномодулиращи действия, които ускоряват оздравителните процеси.

Андрографисът ограничава навлизането на вируса и възпрепятства репликацията му в клетките, като блокира гликопротеините. При прием на андрографис се наблюдава значително намаляване на симптомите, особено, ако се започне в рамките на 72 часа от начало на инфекцията.(***)

Кестенът предотвратява и контролира вирусни респираторни заболявания благодарение на съдържащите се в него танини, които притежават антивирусна, противовъзпалителна и антиоксидантната активност. (****)

Африканският пеларгониум има клинично доказано противовирусно действие. Той блокира вирусното навлизане на грипни вируси от тип А и тип В и инхибира репликацията на вирусите. Клинични проучвания доказват, че приемът на пеларгониум значително скъсява периода на боледуване и тежестта на симптомите.(****)

Лактоферинът е един от основните серумни транспортни протеини, функциониращ като основен елемент на вродения имунитет. Той действа в ранната фаза на вирусната инфекция, като предотвратява навлизането на вируса в клетката гостоприемник, или чрез блокиране на клетъчните рецептори, или чрез директно свързване с вирусни частици. Лактоферинът има способността да модулира възпалителния процес и цялостния имунен отговор. (******)

Златният корен съдържа флавоноиди, които възпрепятстват размножаването на вирусите. Той притежава противовирусно и противовъзпалително действие. Проведени са проучвания, които показват значително подобряване на умората и изтощението. Повишеното усвояване на гликоген допринася за прилив на енергия и тонус.7 Благодарение на съдържащия се златен корен се запазва тонусът и енергията на заразения, което прави Вирухелт уникален продукт с доказани ползи, и първи избор при вирусни атаки.

Вирухелт се препоръчва за пациенти над 12 години по 2 капсули дневно за пет дни. Продуктът не се препоръчва по време на бременност.

