Европейският съюз прехвърли прага от 300 милиони направени ваксинации срещу COVID-19, съобщи днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е, цитирана от Ройтерс.

"Направените в ЕС ваксинации са над 300 милиона, предаде БТА.

С всеки следващ ден се приближаваме към целта си: да има достатъчно доставени дози, така че да ваксинираме 70 процента от пълнолетните в ЕС идния месец", написа Фон дер Лайен в Туитър.

