Учени от Сеулския университет: Нагреваемите тютюневи изделия - шанс за спиране на пушенето

©

Проучване показва, че 99.4% от употребяващите нагреваемите тютюневи изделия са се отказали от традиционните цигари

Основополагащо проучване на Сеулския университет хвърля светлина върху нарастващата популярност на нагреваемите тютюневи изделия (НТИ) и тяхното потенциално въздействие за спирането на тютюнопушенето. Според изследването, в което са анализирани данни за над 4 500 пълнолетни корейци, НТИ се радват на интерес най-вече от страна на пушачите и им помагат да се откажат от традиционните цигари, а не привличат нови потребители.

Резултатите, публикувани от експерти на Института по бизнес и търговска икономика, поставят под въпрос опасенията, че НТИ може да са врата към започване на тютюнопушене за младежите. Проучването разкрива, че

99.4% от потребителите на НТИ са бивши пушачи на традиционни цигари или хора, които използват и двата вида продукти

като едва 0.6% от тях са нови пушачи.

Проучването, проведено сред близо 4 514 пълнолетни, опровергава твърденията, че тийнейджърите проявяват интерес към нагреваемите тютюневи изделия и че те представляват нов начин „за привличане на пушачи по време на пубертета“, тъй като вероятността подрастващите да изберат нагреваеми тютюневи изделия е малка.“ – потвърждават изследователите.

Те добавят: „Те предпочитат традиционните цигари.“

Проучването също така представя една картина на бързо променящ се пазар на тютюневи изделия в Южна Корея

След излизането на НТИ на пазара през 2017 г. техните продажби се увеличават стремително, като заемат дял от пазара, държан преди това от традиционните цигари. Докато през първата година продажбите на НТИ са само 2.2% от общите продажби на тютюневи изделия, към средата на 2021 г. те достигат солидните 12% от пазара.

Преориентирането към НТИ е положителен развой за общественото здраве предвид широкия научен консенсус, че именно процесът на горене при традиционните цигари е основният причинител на заболявания, свързани с пушене.

НТИ, от друга страна, нагряват тютюна, вместо да го горят, и така се намаляват много от вредните ефекти, които се асоциират с традиционното пушене.

„В много научни изследвания вече е доказано, че цигареният дим, образуван в резултат на горенето, е основната причина за множество вредни последици, дължащи се на тютюнопушенето, които могат да бъдат избегнати с продукти, които работят на принципа на нагряване вместо горене.“ – отбелязват експертите.

Изследователите смятат, че

корейският опит дава ценна информация на политиците по целия свят, които се опитват да формулират стратегии за контрол на тютюна

Те подчертават, че познаването на факторите, които обуславят бързото приемане на НТИ, е от ключово значение при изготвянето на ефективни регулации, включително и регламенти за данъчно облагане и управление на пазара.

Проучването разкрива и някои демографски тенденции:

пълнолетните жени, хората с високо образование, родителите, работещите в офиси и хората, които имат притеснения за здравето си, са по-склонни да преминат от традиционни цигари към НТИ. В проучването е установена по-висока степен на вероятност пълнолетните жени на възраст от 20 до 39 години да предпочетат НТИ независимо от доходите си, докато мъжете над 40 години са по-склонни да преминат на НТИ, ако разполагат с високи доходи.

Предвид нарастващата популярност на НТИ в глобален мащаб, резултатите от проучването в Корея вероятно ще провокират допълнителни изследвания и дебат относно ролята на НТИ за ограничаване на традиционно пушене и потенциалните последствия от тяхната употреба за общественото здраве, съобщава Credoweb.

Източник:

Yoo, S., Hong, W. H., & Yi, D. (Accepted/In press). To heat or burn? Evidence from heated tobacco product adoption in South Korea. Applied Economics. https://doi.org/10.1080/00036846.2024.2333711

Последвайте канала на

0









Копирано