Заобикалящият ваксините вариант Мю на COVID e вече в Гърция

Гръцките здравни власти потвърдиха, че са идентифицирани шест случая на нов вариант на коронавирус - "Мю", който се следи отблизо от Световната здравна организация (СЗО), съобщи в. „Катимерини“.

От организацията се опасяват, че мутацията има способността да заобиколи защитата, предлагана от ваксините срещу COVID-19.

Властите съобщиха, че са идентифицирали два случая на новия вариант на международното летище в Атина, още два в Арголида, в северния регион на Пелопонес, в Атика и в Ахая.Ръководителите на Световната здравна организация обясниха, че "Мю" за първи път е открит в Колумбия през януари. Въпреки това, силно заразният вариант Делта все още предизвиква най-голямо безпокойство, тъй като делът му сред хиляди случайни проби, проверени от Националната мрежа за геномно наблюдение за SARS-CoV-2, нарасна през периода 2-15 август до 96,7% от 23,6% от началото на годината, предаде Нова телевизия.

Междувременно делът на първоначалния щам Алфа е спаднал през периода 2-15 август до 2,4% от 58,3%. Щамът Му, кръстен на 12 -ата буква от гръцката азбука, за първи път е открит в Колумбия през януари и се е разпространил в най -малко 39 държави.

