Експлозия разтърси „Йелоустоун“, туристите се разбягаха да търсят укритие

Хидротермална експлозия в Националния парк „Йелоустоун“ в САЩ изхвърли камъни и отломки във вторник сутринта, предизвиквайки масова паника сред туристите, които веднага потърсиха място, където да се скрият. Междувременно служителите на парка незабавно ограничиха достъпа до тази част на парка.

Посетителите са записали с камерите си моментът на експлозията, на които кадри се вижда огромен стълб от кал и отломки, което провокира присъстващите на феномена да се разбягат. На този етап няма информация за пострадали.

Взривът е станал в района на Сапфиреното езеро, на малко повече от три километра от прочутия гейзер Old Faithful в щата Уайоминг.

Хидротермалните експлозии са жестоки и драматични събития, които причиняват бързо изхвърляне на вряща вода, пара, кал и скални фрагменти, разясниха за медиите от Геологическия институт на САЩ и добавиха, че подобни инциденти са се случвали и преди в парка.

Потвърдиха съществуването на горещ мантиен поток под супервулкана в Йелоустоун

От Института уточниха, че техни учени са на място и разследват експлозията, но увериха, че не сме на прага на вулканично изригване на „Йелоустоун“.

„Данните от мониторинга не показват промени в района на „Йелоустоун“. Днешната експлозия не отразява активността във вулканичната система, която остава на нормалните си равнища“, посочиха още от Института.

Учените от години предупреждават, че експлозия на мегавулкана, който е в основата на Йелоустоунския парк, би предизвикала апокалиптичен сценарий за планетата.

BREAKING: A hydrothermal explosion occurred in the Biscuit Basin area of Yellowstone National Park on Tuesday. pic.twitter.com/VpjL7njKT0