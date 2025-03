© gettyimages

"Млъквай, дребни човече". Така собственикът на платформата "Х" Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, се обърна към полския външен министър Радослав Сикорски.

Повод за това стана критиката от страна на дипломата за публикация в платформата, в която милиардерът посочва, че целият фронт на украинците "ще се разпадне", ако им спре достъпа до сателитите си "Старлинк".

Всичко това е само минимална част от доскоро немислимото поведение на новата американска администрация, в която главният изпълнителен директор на „Тесла“ Мъск заема неопределеното място на шеф на агенция по ефективността, която няма статут на държавна структура, но уволнява експерти. Ако някога изобщо е имало министър без портфейл, това трябва да е точно Мъск: „Тесла“ губи милиарди откак той активно се зае да помага на президента Тръмп.

Така или иначе САЩ проведоха истинска кампания по агресивна промяна на отношенията си с редица свои формални съюзници и довчерашни приятели. Канада, Украйна и Полша отнасят най-много ог откровения хейт на Мъск, Тръмп и вицепрезидента Ванс по интернет. Мъск редовно нарича канадския-министър председател „губернатора“. Президентът на Украйна преживя мъчителни моменти по време на станалата прословута среща в Белия дом, когато и президентският екип, и дори журналистите, все още допускани в резиденцията на американския държавен глава издевателстваха над него с въпроси от рода на: „Кога ще кажеш благодаря“ и „Защо не носиш костюм“, пише offnews.

Последното бомбастично искане на Америка е оставка на Зеленски преди подновяване на военната помощ. Сега изглежда, че новата порция крайно самоуверено поведение на новото американско ръководство се прехвърля към Полша – страна, която винаги лоялно е подкрепяла американските интереси в Европа. Първо държавният секретар Марк Рубио обвини полския си колега Сикорски, че „си измисля неща“ и (в познат стил) заяви, че Полша трябва да благодари на Америка. Тази нова тенденция към искане на благодарности като форма на дипломатически левъридж отново напомня новите руски приятелства на американската администрация, защото досега настояванията за благодарност и обвиненията в неблагодарност бяха част само от външнополитическия емоционален речник на Русия, както българската публика знае от собствен опит.

Сетне Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, чиято официална роля в американското управление все пак не включва преки ангажименти с външната политика, написа своите поредни обидни думи към шефа на полското МВнР. Резултатът беше, че министър-председателят на Полша Доналд Туск веднага застана зад своя външен министър, приканвайки американските си „скъпри приятели“ да помислят преди да се отнасят така към страна-съюзничка.

Полша продължава да бъде твърдо на страната на Украйна докато отказът на САЩ от продължаването на военната помощ за отбраняващата се от руска инвазия държава може би вече има отражение на бойните полета.

