Илон Мъск заплаши Украйна

В нова публикация в социалната мрежа X Илон Мъск подчертава централната роля на своята сателитна система Starlink за украинските въоръжени сили - и ги заплашва.

"Ако я изключа, целият им фронт ще се срине“, обясни американският милиардер и близък съветник на Тръмп в X. Starlink е "гръбнакът на украинските въоръжени сили“.

Какво ще стане, ако САЩ и Мъск изключат "Старлинк" в Украйна?

По отношение на продължаващата война Мъск също изрази разочарованието си от безизходицата: омръзнало му е години наред да се " воюва“ в безизходица. "Украйна неминуемо ще загуби войната“, поради което е необходим незабавен мир, заявява Мъск.

I literally challenged Putin to one on one physical combat over Ukraine and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off.



What I am sickened by is years of slaughter in a stalemate that Ukraine will…