Канадският премиер Джъстин Трюдо Джъстин Пиер Джеймс Трюдо е канадски политик от Либералната партия и 23-ти не успя да сдържи сълзите си пред репортери докато говореше за политиката на правителството си на фона на тарифните политики, наложени от Доналд Тръмп.

“На лично ниво - всеки ден в този офис съм се уверявал, че поставям канадците на първо място... Тук съм, за да ви кажа на всички, че ви имаме. Дори в последните дни на това правителство“, каза Трюдо, който има още три дни като премиер на Канада.

“И затова съм тук, за да ви кажа всичко, което ви имаме. Дори в последните дни на това правителство ние няма да подведем канадците днес и дълго в бъдещето“, увери той обществеността.

САЩ наложиха 25% мита върху всички стоки, внасяни от Мексико и Канада, вкарвайки страната в търговска война във вторник.

Само няколко дни по-късно обаче Тръмп отмени икономическия си шамар, като заяви, че стоките, които са в съответствие със Северноамериканското споразумение за свободна търговия, няма да бъдат облагани с мита до 2 април. Oчевидно обмисля подобна отсрочка и за Канада.

Тръмп се подиграва на Трюдо от месеци, заплашвайки да анексира Канада като 51-ия щат и наричаше премиера “губернатор Трюдо“. Той е готов официално да премине към нов лидер, след като неговата Либерална партия проведе лидерски избори в неделя. Този нов лидер скоро ще бъде изправен пред национални избори малко след това.

Трюдо се опитва да има някакво подобие на победна обиколка, след като беше принуден да подаде оставка, когато изглеждаше, че не може да спечели следващите избори.

На пресконференция в Отава, обсъждаща грижите за здравето на децата, той ясно видя края на линията и стана емоционален.

Трюдо сподели, че очаква с нетърпение “прехода към надлежно избрания ми наследник през следващите дни или седмица“.

Междувременно Тръмп продължава да се подиграва на Трюдо и имаше съмнения, че премиерът се оттегля завинаги.

“Вярвате или не, въпреки ужасната работа, която свърши за Канада, мисля, че Джъстин Трюдо Джъстин Пиер Джеймс Трюдо е канадски политик от Либералната партия и 23-ти използва проблема с тарифите, който до голяма степен причини, за да се кандидатира отново за министър-председател. Толкова забавно за гледане!'

Следващите избори в Канада ще се проведат не по-късно от 20 октомври 2025 г. Марк Карни, бивш ръководител както на Bank of Canada, така и на Bank of England, е фаворит в надпреварата за лидерство на либералите с най-много партийни одобрения и най-много събрани пари сред четиримата основни кандидати.

САЩ налагат 25-процентни мита на всички стоки от Канада и Мексико

Около 400 хиляди членове на Либералната партия имат право да гласуват в надпреварата за лидерство.

Трюдо беше дълбоко разтревожен от новината за намерението на Тръмп да наложи 25-процентно мито върху канадски стоки, внасяни в Съединените щати, описвайки решението като "глупаво“.

Той обяви, че Канада ще започне прилагането на 25-процентни мита върху американски стоки на стойност 155 милиарда долара, като започне веднага с продукти на стойност 30 милиарда долара. “Това е моментът да отвърнем на силен удар и да покажем, че битка с Канада няма да има победители“, каза той.

Съединените щати са внесли стоки на стойност 412 милиарда долара от Канада през 2024 г., според Бюрото за преброяване на населението на САЩ.

Тръмп твърди, че търговският дефицит с Канада показва, че Съединените щати заслужават да наложат повече мита върху вносните стоки. Президентът предупреди Трюдо във вторник, че Съединените щати са готови да наложат допълнителни мита върху икономиката на страната си.

Канадският премиер Трюдо: Митата върху вноса на стоки от Канада в САЩ се отлагат с най-малко 30 дни

“Моля, обяснете на губернатора Трюдо от Канада, че когато той наложи ответна тарифа на САЩ, нашата реципрочна тарифа веднага ще се увеличи със същата сума!“, предупреди Тръмп в социалните медии.

“Ние ги субсидираме с 200 милиарда долара годишно. Без нас Канада не може да се справи“, каза Тръмп по време на заседание на кабинета миналата седмица. “Знаете ли, Канада разчита на нас 95 процента. На тях разчитаме 4 процента. Голяма разлика.

По време на пресконференцията емоциите на Трюфо видимо надделяха - той се люлееше между гнева, разочарованието, предизвикателството и тъгата.

“Обидени сме, ядосани сме, но ние сме канадци, което означава, че ще се застъпваме един за друг, ще се бием...и ще победим“, заяви той.

Трюдо: Канада ще наложи още днес ответни мита за американски продукти

Тръмп предложи Канада да се присъедини към Съединените щати, ако искат да избягат от митата. “Казвам, че Канада трябва да бъде нашият 51-ви щат. Няма тарифи, няма нищо“, отново каза президента миналата седмица.

Justin Trudeau breaks down crying.

Trump has completely broken the Governor of Canada.pic.twitter.com/G6liJmiJaY