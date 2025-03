Самоуби се звезда от "Спасители на плажа"

Екипът на култовия сериал "Спасители на плажа" потъна в траур.

Памела Хаселхоф е намерена мъртва. Бившата звезда от Baywatch и бивша съпруга на Дейвид Хаселхоф - Памела Бах е открита мъртва на 62-годишна възраст

Семейството ѝ "не е чувало нищо за нея от дни", коментират светските хроникьори зад Океана.

Почина известен актьор от хитовия сериал „Спасители на плажа“

Тя е открита в дома си в Лос Анджелис в сряда.

Съобщава се, че членове на семейството са отишли ​​да проверят какво става в дома ѝ, след като не са успели да се свържат с нея няколко дни. Твърди се, че са се обадили в полицията около 22:00 часа, пише Телеграф.

TMZ съобщава, че Памела се е самоубила, но не е оставила бележка.

