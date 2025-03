Почина голяма легенда на джаза

© pixabay

Легендарният джаз вибрафонист Рой Айърс , известен с хита си "Everybody Loves the Sunshine", почина на 84-годишна възраст.

Той е починал след дълго боледуване, съобщава Variety. „С голяма тъга семейството на легендарния вибрафонист, композитор и продуцент Рой Айърс обявява смъртта му на 4 март 2025 г. в Ню Йорк след дълго боледуване“, се казва в изявлението.

Композиторът и музикант Рой Айърс е известен с работата си в стиловете фънк, соул и джаз. Започва кариерата си на джаз изпълнител с албум на Atlantic Records. Рой Айърс беше важна фигура в есид джаз движението и беше наречен "кръстникът на неосоула".

Песните на музиканта са използвани като проби в рап музиката и той си сътрудничи с различни музиканти. Известните му композиции включват "Everybody Loves the Sunshine", "Searchin" и "Running Away".

