Мъск: Подкрепата на Демократическата партия на САЩ за Киев е равносилна на омраза към собствената ѝ страна

Членовете на Демократическата партия на САЩ, които изразиха подкрепа за Украйна по време на речта на президента Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския пред Конгреса, мразят страната си. Това каза Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,.

„Единственото знаме, което демократите показаха, и единственото приветствие, което направиха, беше за друга държава. Те мразят Америка“, написа Мъск в социалната мрежа X в отговор на потребител, който отбеляза, че демократите само аплодираха в отговор на коментарите на Тръмп за Украйна.

Обявиха Илон Мъск за най-секси предприемач в света

По-рано Тръмп се обърна към Камарата на представителите и Сената на Конгреса с реч за ситуацията в страната и приоритетите на вътрешната и външната политика.

The only flag being waved and the ONLY cheer by Democrats was for another country. They hate America. https://t.co/VHepKIo0TN