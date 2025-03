Българка, „въртяла“ доставки на наркотици в Холивуд, е осъдена

Българка от Холивуд беше осъдена във вторник за управление на доходоносен бизнес за доставка на наркотици. Според съдебните заседатели тя е отговорна за доставката на наркотика фентанил, причинил множество случаи на свръхдоза през 2020 г. и 2021 г.

36-годишната Мирела Тодорова беше изправена пред съда, миналия месец, обвинена в ръководене на операция, описана от прокурорите като „Юбер“, но за наркотици“, съобщават от Прокуратурата на САЩ, Централен окръг на Калифорния.

Тя беше осъдена по девет обвинения, включително три обвинения за разпространение на наркотици, които са причинили „сериозна телесна повреда“ при три нефатални свръхдози, пише „Лос Анджелис Таймс“.

Тримата оцелели след свръхдоза свидетелстваха по време на процеса. Двама от тях, заедно с няколко недоволни клиенти, са предупреждавали Тодорова многократно през 2020 г. и 2021 г., че продава „мръсна дрога“, според текстови съобщения, получени от Службата за борба с наркотиците, пише btv.

Въпреки това тя е пренебрегвала притесненията, за да запази печалбите си, каза нейният бивш шофьор Катер Сей по време на процеса.

„Хората се разболяват. Хората страдат“, добави той.

Властите научават за Тодорова, след като Рей Масколо, жител на Бевърли Хилс умира от свръхдоза от хапчета оксикодон с фентанил. Според семейството смъртта на Рей би могла да бъде предотвратена.

„Мирела Тодорова беше многократно предупреждавана, че хапчетата, които продава, са с фентанил, но тя продължи да ги продава“, каза в съда майката на Масколо.

Властите арестуваха Тодорова през март 2021 г., след като разкриха самоличността ѝ чрез текстови съобщения, извлечени от телефона на починалия.

Агентите иззеха от имота около 944 грама кокаин, 90 грама етамини, гъби и различни хапчета и капсули, включително обезцветено хапче оксикодон, което е дало положителен тест за фентанил.

Доказателствата от акаунтите на Тодорова в iMessage и WhatsApp показват, че тя е изпращала редовно актуализирани „менюта“ с лекарства на своите шофьори и клиенти, инструктирала е Сей как да готви наркотици в апартамента си и е изисквала ефективност от други шофьори на доставки, за да максимизира печалбите си, оценени на около $790 000.

Българката е посещавала основно училище в Канада, преди семейството ѝ да се премести в Нюбъри Парк в началото на 2000-те години. Тодорова е била тихо и интелигентно дете, свидетелства майка ѝ Маргарет Тодорова по време на процеса. Преди самостоятелното си преместване в Холивуд през 2020 г., Тодорова е преследвала кариера в областта на биотехнологиите.

