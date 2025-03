Съд в Ню Йорк повдигна обвинения в наркотрафик на мексиканския наркобос Рафаел Кинтеро

Предполагаемият бос на наркокартел Рафаел Каро Кинтеро беше изправен днес пред съд в Ню Йорк, който му повдигна официално обвинение в трафик на наркотици, ден след като беше екстрадиран от Мексико в САЩ, които го издирват от четири десетилетия за убийството на един от своите агенти за борба с наркотиците, предаде Франс прес.

72-годишният мексикански наркобос се появи с белезници в съда в Бруклин и пледира невинен, но американското министерството на правосъдието се противопостави на освобождаването му под гаранция, описвайки го като „един от най-известните наркобарони на съвременната епоха“.

Съдията, пред когото се яви, нареди той да бъде задържан в нюйоркски затвор, се казва в изявление на местната правосъдна система.

Марко Рубио благодари на мексиканските власти за усилията им в борбата срещу наркотрафика

Рафаел Каро Кинтеро, който в продължение на 40 години беше един от най-издирваните наркотрафиканти от американската Агенция за борба с наркотиците (DEA), е един от 29-те заподозрени в трафик на наркотици, които бяха екстрадирани от Мексико в четвъртък под натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Каро Кинтеро е „един от най-зловещите лидери на картели в света“, коментира Белият дом в изявление.

Вашингтон го подозира, че е замесен в отвличането и убийството на агента на американската Агенция за борба с наркотиците Енрике Камарена през 1985 г. в Мексико, посочва БТА.

„Чакахме 40 години да настъпи този ден. Ако ни се изпречиш на пътя, ако нараниш един от нас, няма препятствие, което да не можем да преодолеем, няма граница, която да не можем да пресечем“, заяви специалният агент, отговарящ за нюйоркския отдел на Агенцията за борба с наркотиците Франк Тарантино.

Рафаел Каро Кинетро е прекарал 28 години в мексикански затвор за убийството на Камарена. Той отрича да е замесен в него и беше освободен през 2013 г. поради процедурни неуредици, но отново задържан от мексиканските власти през 2022 г. Кинтеро беше осъден задочно през 2020 г. от съд в Бруклин за трафик на наркотици и незаконно притежаване на оръжие, отбелязва Ройтерс.

Cartel leader Rafael Caro Quintero, wanted for the notorious killing of a U.S. DEA agent in Mexico, pleaded not guilty at his arraignment Friday in New York City. https://t.co/XnzJi623Kg