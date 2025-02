След сблъсъка в Белия дом: Зеленски благодари на Америка и Тръмп за подкрепата

Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога изрази благодарността си към американския народ след сблъсъка си с президента на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския и вицепрезидента му Джей Ди Ванс Джей Ди Ванс е новият вицепрезидент на САЩ. Ванс е роден като Джеймс Доналд Боуман в по-рано тази вечер, съобщиха агенциите.

"Благодаря на президента на САЩ, Конгреса и американския народ. Украйна се нуждае от траен и справедлив мир и ние работим именно за това", написа украинският лидер в социалната мрежа Екс.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.