Илон Мъск реагира на задържането на Джорджеску: Сбъркана работа

Милиардерът Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, който е част от екипа на американския президент Доналд Тръмп, реагира с публикация в мрежата Екс на задържането на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску, съобщава сайтът Хотнюз, цитирани от БТА.

Изданието напомня, че Мъск неколкократно е критикувал през последните седмици анулирането на президентските избори в Румъния, говорейки за "подкопаване на демокрацията".

"Току-що арестуваха човека, който спечели най-много гласове на президентските избори в Румъния. Това е сбъркана работа", написа Мъск в мрежата Екс

Калин Джорджеску е задържан от полицията в Румъния

Сайтът отбелязва, че реакцията на Мъск е дошла скоро, след като бившият независим кандидат за президент Калин Джорджеску беше задържан от полицаи и отведен за изслушване в прокуратурата.

They just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up. https://t.co/hXjR4hrBcu