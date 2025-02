Републиканец предложи ликът на Тръмп да бъде отпечатан на нова банкнота от $250

Законодателят от Южна Каролина Джо Уилсън от Републиканската партия е отправил предложение до Федералното бюро за гравиране и печат да разработи дизайн на нова банкнота на стойност 250 долара, на която да бъде изобразен настоящият президент Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския.

Уилсън обясни, че решението му е продиктувано от завещаната от Байдън инфлация (т.нар. Bidenflation) и добави, че икономиката принуждава американците да носят повече пари в брой в себе си.

„Най-ценната банкнота за най-ценния Президент“, написа Уилсън в платформата Х.

