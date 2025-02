Сам Алтман и партньорът му Оливър станаха родители

Сам Алтман обяви в профила си в X, че заедно с партньора му Оливър Мълхерин са станали родители на момченце, родено от сурогатна майка, пише Business Insider.

„Никога не съм изпитвал такава любов“, пише Алтман в поста си до снимката на новороденото. „Добре дошло на света, малко момче!“

От поста става ясно, че детето се е родило преждевременно и ще бъде известно време в отделението за интензивно лечение на новородени, където ще получи специализирана медицинска помощ след раждането.

Алтман, който е омъжен за софтуерния инженер Оливър Мълхерин, не каза дали планира да вземе отпуск по бащинство, но новото попълнение идва в натоварено време за лидера на OpenAI.

Компанията за изкуствен интелект е в средата на значителен преход от юридическо лице с нестопанска цел, след като обяви планове през декември да прехвърли контрола върху ежедневните операции на своя филиал с печалба.

welcome to the world, little guy!



he came early and is going to be in the nicu for awhile. he is doing well and it’s really nice to be in a little bubble taking care of him.



i have never felt such love. pic.twitter.com/wFF2FkKiMU