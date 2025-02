Президентът на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския заяви снощи, че възнамерява да пусне в продажба "златни карти" на стойност 5 милиона долара всяка на чужденци, които искат да се установят на американска земя и да създават работни места там, предаде Ройтерс.

Тези карти ще са стъпка към получаване на гражданство в рамките на промяна в досегашния визов режим на САЩ за чуждестранни инвеститори, посочи световната агенция.

Американският държавен глава отбеляза, че имиграционната програма, която според него е законна, би могла да стартира до две седмици. Той допълни, че е възможно от тези "златни карти" да получат и руски олигарси.

От друга страна президентът на САЩ посочи, че би подписал сделка за достъп и до руски редки земни елементи, след като вече договори с Украйна споразумение за нейните стратегически метали, информира Ройтерс.

Преди това Тръмп обяви, че украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога иска да пристигне във Вашингтон тази седмица, за да подпише споразумение със САЩ за украинските редки земни елементи.

Американски конгресмени предупредиха, че Китай може да използва Мъск, за да повлияе върху политиката на Тръмп

Представител на Киев заяви за Франс прес, че визитата ще бъде в петък.

