Мъск: Канада не е истинска държава

Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, който ръководи Службата за правителствени постижения на САЩ (DOGE), нарече Канада фалшива страна, след като хиляди канадци подписаха петиция, призоваваща той да бъде лишен от гражданството си.

„Канада не е истинска държава“, написа Мъск в социалната мрежа X страница в отговор на публикация на потребител относно петицията.

Видео как Тръмп смуче пръст на крака на Мъск разбуни духовете

На уебсайта на Камарата на общините (долната камара) на канадския парламент беше публикувана петиция, призоваваща Мъск да бъде лишен от канадско гражданство на основание, че той „се занимава с дейности срещу интересите на страната“. Събирането на подписи стартира на 20 февруари и ще продължи до 20 юни.

That's the dumbest thing I've heard. We don't take away citizenships for murder, but we should for opposing political views? If we're going to start doing that, we all have a lot of names to add to that list. Is this really where we want to go? https://t.co/cCmraZGQp3