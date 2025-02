След АзГ Мъск изрази подкрепата си за нова антисистемна партия в Европа: Ще спечелите следващите избори

Мултимилиардерът и съветник на президента Доналд Тръмп – Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, изрази подкрепата си за крайнодясната партия „Вокс“, която е испанския еквивалент на „Алтернатива за Германия“ (АзГ).

В социалната си мрежа Х Мъск написа, че партията „ще спечели следващите избори“.

Мъск с призив към европейците: Време ви е за MEGA!

Публикацията на Мъск е в препотвърждение на заявлението на Тръмп от уикенда, който сподели, че Абаскал върши „чудесна работа“ начело на „Вокс“.

Vox will win the next election https://t.co/v3tJtwKTG6