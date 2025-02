Водопровод се спука при -17 градуса, автомобили замръзнаха и се повредиха

Жителите на американския град Детройт, щата Мичиган, се справят с последствията от спукан водопровод, който наводни домовете им по-рано тази седмица при минусови температури.

В понеделник стоманен далекопровод с дължина 1,37 метра, построен през 30-те години на миналия век, се спука в югоизточната част на града, съобщават местните медии, цитирани от БТВ.

Екипите използваха надуваеми лодки, за да преминат през водата, дълбока до коленете и помогнаха за спасяването на около 200 души.

Лед покри големи райони в южната част на САЩ след историческата зимна буря

Във вторник десетки семейства трябваше да спят в хотели през нощта. Заради температури от минус 17 градуса автомобилите замръзнаха, а от сряда екипите работеха през образуваните ледове.

„Има няколко коли на нашата улица, които не работят“, коментира местен жител.

Detroit, Michigan .



Hundreds of people remain trapped in their homes due to a burst water pipe



Temperatures in the city are as low as -7 degrees Celsius. Cars are frozen in ice.



According to the latest reports:



- 398 homes are in the flood zone.

- 63 adults, 31 children and… pic.twitter.com/YBnQ892gu7