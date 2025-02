Пратеникът на Тръмп за Украйна нарече Зеленски "смел и достоен лидер"

Посланикът на Доналд Тръмп за Украйна - Кийт Келог, заяви, че е провел "обширни и положителни" разговори с Володимир Зеленски.

"Дълъг и интензивен ден с представители на висшето ръководство на Украйна. Проведох обширни и положителни разговори със Зеленски, смелия и достоен лидер на една нация в война, както и с неговия квалифициран екип по национална сигурност", написа той в социалната мрежа Х.

Това е първият коментар на Келог след срещата му със Зеленски, след като вчера бе предвидено двамата да дадат съвместна преконференция, която обаче впоследствие бе отменена.

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1