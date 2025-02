Мадона реагира на "коронясване" на Тръмп

На официалния сайт на Белия дом се появи картина на президента на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския с корона на главата.

Държавният глава е изобразен със символа на монархическата власт на фона на небостъргача "Емпайрър стейт билдинг" и други знакови сгради в Ню Йорк.

Илюстрацията, имитираща корицата на американското списание "Тайм", е придружена с надпис. Той гласи: Да живее кралят!

The official White House account just referred to Trump as a “king” and posted an image with a crown on his head. They’re not even hiding it. pic.twitter.com/v2CE2x4NkS

Мадона Мадона Луиз Вероника Чиконе Мадона (Madonna) e родена в Бей Сити, Мичиган. Мадона е третото от общо реагира на картината с пост в социалната мрежа "Екс" (по-рано "Туитър").

"Мислех си, че нашата страна е създадена от европейци, избягали от управление на крале, за да създадат нов свят, в който управлява народът", това заяви певицата, която е отявлена противничка на сегашния държавен глава.

Бразилският президент: Тръмп иска да бъде император на света

"В момента ние имаме президент, който се нарича наш крал. Ако това е шега, тя за мен не е смешна", добави Кралицата на популярната музика.

