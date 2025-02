Пълзящото възникване на американските SS

Всеки ден, всеки час… всяка секунда! Не може да му насмогне човек.

Дали да започнем със статията на Politico за двайсет и деветте пъти, в които тръмп е направил точно онова, което путин иска?

Или с факта, че 10 000 американци са си загубили работата заради съкращенията на тръмп, мъск и DOGE? Десет хиляди за месец. Не имигрантите им ги „откраднаха“ тия работни места, а любимият Оранжев диктатор и южноафриканският му кукловод.

Или с поредното противоречие на Оранжевия:

Why is @BarackObama constantly issuing executive orders that are major power grabs of authority? This is the latest

http://t.co/4IVBckTE