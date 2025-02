18-годишна красавица загина в тежка катастрофа с камион

18-годишно момиче загина при тежък пътен инцидент с камион. Членове на семейството са идентифицирали жертвата.

Трагедията се е случила във вторник във Флорида.

Каденс Фредериксен се състезава в конкурса Miss Florida Teen USA 2024.

Пътнотранспортното произшествие е станало в окръг Санта Роза около 13:30 ч. местно време, съобщава WKRG, като причините за катастрофата се изясняват. Камионът, който се сблъскал с колата ѝ, бил управляван от 56-годишен мъж от Милтън.

