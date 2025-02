Пострадалите при авиокатастрофата в Торонто станаха 18

Осемнадесет души бяха откарани в местни болници след катастрофата на самолет на летището в Торонто, съобщи на брифинг началникът на пожарната служба на аерогарата Тод Ейткън, предаде БТА, цитирайки в. "Торонто Стар".

"Пистата е била суха и не е имало страничен вятър", каза той и допълни, че службата за безопасност на транспорта все още разследва причината за инцидента.

Самолет се преобърна при кацане на летището в Торонто, най-малко 15 души са ранени

На борда е имало 22 канадци, останалите са били чужденци, каза пред журналисти Дебора Флинт, главната изпълнителна директорка на службата, отговаряща за летищата в окръг Торонто. По нейна информация ранените са 17, те са били откарани бързо в болници и никой от тях не е в критично състояние. По-рано бе съобщено за трима тежко ранени.

Две от пистите на аерогарата остават затворени и се очакват закъснения през идните дни.

JUST ANNOUNCED: Delta Airlines plane crashes at Pearson International Airport, Toronto, Canada on #PresidentsDay #Toronto pic.twitter.com/rNfYgdCaZ6