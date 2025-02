Скарлет Йохансон призова за по-добър надзор над изкуствения интелект

Актрисата Скарлет Йохансон призова правителството на САЩ да регулира по-добре използването на изкуствен интелект (ИИ), след като в социалните мрежи беше разпространено манипулирано видео с нея и други знаменитости без тяхно съгласие, съобщи БТА.

Йохансон се появява във видеото с около двадесет други известни личности. Сред тях са рапърът Дрейк, актрисата Мила Кунис и режисьорът Стивън Спилбърг. Всички те са облечени с бяла тениска с ръка с вдигнат среден пръст, в центъра на която е изобразена звездата на Давид. Под нея е написано първото име на рапъра Кание Уест.

Видеото завършва с две послания: "Стига толкова" и "Присъединете се към борбата срещу антисемитизма".

Разпространението на видеото започна след провокациите и антисемитските публикации в социалната мрежа Екс на американския рапър Кание, който сега се нарича "Йе". Сайтът на модната му марка Yeezy наскоро беше деактивиран, след като в него бяха пуснати в продажба тениски със свастика.

Потърсен от АФП, потребителят на акаунта в Инстаграм, откъдето започва разпространението на видеото, се е представил за експерт по ИИ и е потвърдил, че е извършил измамата. Той редовно публикува изображения от този тип, включващи известни личности.



Под видеото в Инстаграм е добавено предупреждение, което уведомява интернет потребителите, че то е направено с помощта на изкуствен интелект.

"Този видеоклип, който се разпространява масово онлайн, продължава да набира скорост", каза Скарлет Йохансон в изявление, цитирано от няколко американски медии.

Актрисата допълва, че е била "предупредена" от обкръжението си за съществуването на видеото, в което използван и нейният образ, поредица, "в отговор на антисемитско изявление".

Уточнявайки, че е еврейка, която не толерира антисемитизма или каквато и да е реч на омразата, Скарлет Йохансон подчертава в изявлението спешната необходимост от регулиране пред лицето на ексцесиите на изкуствения интелект, който улеснява създаването и масовото разпространение на подвеждащо съдържание.

Актрисата призовава правителството на САЩ да направи този въпрос "абсолютен приоритет".

"Опасността от подсилена от изкуствения интелект реч на омразата е много по-голяма заплаха от изолиран индивид, който носи отговорност за действията си", допълва тя, без да споменава директно Кание Уест.

"Трябва да осъдим злоупотребите с ИИ, независимо от посланието, в противен случай губим контрол над действителността", продължава Йохансон.



През май 2024 г. актрисата обвини ОупънЕйАй (OpenAI), че използва гласа й за ЧатДжиПиТи (ChatGPT). Изправена пред полемиката, компанията на Сам Олтман най-накрая промени гласа на чатбота.

Scarlett Johansson calls for deepfake ban after this AI video goes viral.



As always, Zuck's old hairdo is the giveaway... pic.twitter.com/hIBfZRb3tg