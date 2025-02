Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, който оглавява Министерството на правителствената ефективност в администрацията на Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския, днес внесе разяснение относно презервативите на стойност 50 млн. долара, за които преди време стана ясно, че програмата, по която ще се финансират, е временно блокирана. Тогава говорителката на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че предпазните средства са предназначени за жителите на ивицата Газа.

Днес в Овалния кабинет Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, в компанията на президента Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския и своя 4-годишен син X Æ A-Xii, уточни, че кондомите всъщност са за Мозамбик, а не за Газа.

Администрацията на Тръмп блокира $50 млн. финансиране за презервативи в Газа

Истината е, че презервативите са по американска програма за борба със СПИН в Мозамбик, каза Мъск и добави, без да назовава по име Тръмп, че понякога някои неща, които се казват, не са съвсем верни, и че „всеки допуска грешки“.

Все пак собственикът на „Тесла“ и „СпейсЕкс“ даде да се разбере, че независимо дали са за Газа или Мозамбик, 50 млн. долара са изключително много пари.

„Презервативи на стойност 50 милиона долара са много презервативи“, каза Мъск.

$50M of condoms is a LOT of condoms



