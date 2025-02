Президентът на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския подписа този понеделник нов указ, с който отменя закон от 1977 г., забраняващ на американските компании да взимат подкупи от чуждестранни правителства, съобщиха световните агенции.

С това решение на практика Тръмп „замразява“ досъдебните производства на всички американски граждани, които са нарушили въпросния закон.

Тръмп подписа указ, с който замразява американската помощ за Република Южна Африка

Републиканецът мотивира подписването на указа с обяснението, че по този начин повече страни ще правят бизнес със Съединените щати. Наред с подписания декрет, Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския ще инструктира правосъдния си министър Пам Бонди да направи ревизия на всички настоящи и отминали дела, които досега са били обвързани по силата на отменения вече закон.

От администрацията на Тръмп посочиха, че „националната сигурност на САЩ зависи от това страната и американските бизнеси да разполагат със стратегически търговски предимства в целия свят“.

Make Bribery Great Again



