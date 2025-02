Частният самолет на вокалиста на Mötley Crüe е участвал в сблъсъка в Аризона

Частният самолет, собственост на вокалиста на Mötley Crüe Винс Нийл, е едната машина от авиокатастрофата на летище Скотсдейл в Аризона.

Инцидентът се е случил, след като единият е излязъл от пистата и е ударил другия, който е бил паркиран отстрани. Изглежда основният колесник на първия самолет, излетял от Остин, щата Тексас, не се е отворил при кацане, което довело до сблъсъка.

Рокаджията не е бил на борда, но сред ранените е приятелката му - 43-годишната Рейн Андреани, която е с пет счупени ребра. Пилотът е загинал.

Рейн и нейната приятелка Ашли са били откарани по спешност в болница, каза източник пред TMZ. Рок бандата потвърди в изявление в X/Twitter, че пилотът е загинал при катастрофата и че те ще се включат в усилията да подпомогнат семейството му.

Един загинал при сблъсък на частни самолети на летище в САЩ

"По-рано днес частен самолет, собственост на Винс Нийл, участва в катастрофа близо до Скотсдейл, Аризона", се казва в изявление на групата. "Пилотът загина трагично; вторият пилот и други пътници са откарани в местни болници."

"Винс не беше в самолета. Приятелката на Винс и нейна приятелка са получили наранявания, но са без опасност за живота. Въпреки че все още върви разследване, сърцата ни са със семействата за пилота, който загуби живота си сред пътниците, и на тези, които са претърпели наранявания. Mötley Crüe ще обяви начинa, по който ще помогне на семейството на загиналия пилот - очаквайте съобщение много скоро", се казва още в поста.

Адвокатът на Нийл каза, че "мислите и молитвите на музиканта са насочени към всички замесени и той е благодарен за критичната помощ на всички, които първи са реагирали и които са помогнали", пише dir.bg.

Trump's Negligence Strikes Again: Deadly Jet Collision at Scottsdale Airport.



A catastrophic crash involving two private jets at Scottsdale Airport, Arizona, has led to the immediate closure of the runway. On February 10, 2025, a Learjet 35A crashed into a stationary Gulfstream… pic.twitter.com/4QPAqEiVaU