Стюард наби мъж, който нападна пътничка в самолет

Стюард на Alaska Airlines беше заснет многократно да удря крещящ мъж в самолет, след като пътникът нападнал жена.

Екшънът беше заснет на видео, което обиколи социалните мрежи. На кадрите се вижда как стюардът на борда на Flt. 221 до Портланд, Орегон, отчаяно опитва да спаси пътничката, след като мъжът зад нея внезапно я хваща за косата, пише New York Post.

„Пусни й косата!”, може да се чуе някой да крещи, докато стюардът се опитва да изтръгне ръцете на мъжа от нейните кичури. Когато думите не проработват, стюардът започва да удря мъжа в гърлото и торса, докато непокорният пътник най-накрая отстъпва и пуска уплашената жена.

На кадрите може да се види как стюард избутва лицето на мъжа назад, задържайки го на място, докато пътникът започва да вие неконтролируемо.

Един от свидетелите, качили видеото в X, твърди, че пътникът извън контрол е „говорел странни неща и се е люлеел напред-назад“ преди инцидента.

След хаотичния изблик самолетът се върна на портата на летището в Оукланд, като непокорният пътник беше арестуван.

Пътничка отказа да лети със самолет заради призрак

Alaska Airlines потвърди, че инцидентът е възникнал на един от техните полети, като похвали бързите действия на стюарда и забрани на заподозрения всички бъдещи полети с компанията.

Visuals of an Alaska Airlines flight attendant rescuing one woman where a Passenger from the back seat (having Psychosis) grabs the woman's hair and would not leave.



Flight attendant punches him until he finally let her free during the Alaska Airlines Flight 2221 from Oakland,… pic.twitter.com/Opbpxr7x6h