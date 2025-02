Депортираните индийци от САЩ са били с белезници и окови

Американски служители държаха около 100 депортирани индийски мигранти в окови за техния 40-часов полет у дома, включително по време на почивки за тоалетна, в последния инцидент, предизвикал гняв в чужбина срещу миграционните репресии на президента Доналд Тръмп, предаде Си Ен Ен.

Индийските законодатели демонстрираха пред парламента в четвъртък, някои с окови, а други се подиграваха на така рекламираното приятелство между Тръмп и индийския премиер Нарендра Моди. На други места в Ню Делхи членове на младежкото крило на основната опозиционна партия в Индия изгориха чучело на Тръмп.

Миналия месец спектакълът на колумбийски депортирани, оковани, докато се качваха на американски депортационен полет, предизвика остър спор между двете страни, като колумбийският президент Густаво Петро първоначално отказа разрешение на военния самолет да кацне.

Индия изрази „пълна готовност“ да съдейства на САЩ за депортацията на нейни граждан

Гневът в Индия идва дни преди очакваното посещение на Моди за среща с Тръмп – когото той нарече "истински приятел“ – в Белия дом, посочва Фокус.

С. Кулдип Сингх Даливал, правителствен министър в западния щат Пенджаб, където кацна полетът за депортиране, призова Моди "сега да използва приятелството си, за да разреши проблема“.

Даливал също постави под съмнение "полезността на това приятелство, ако не може да помогне на индийски граждани в нужда“, се казва в изявление на неговия офис.

"Ръцете ни бяха с белезници и глезени, вързани с вериги, преди да вземем полета“, каза 23-годишният Акашдип Сингх, който пристигна в Пенджаб в сряда с други 103 депортирани.

"Помолихме военните да го свалят, за да ядем или да отидем до тоалетната, но те се отнесоха с нас ужасно и без никакво внимание“, добави Сингх.

"Начинът, по който ни гледаха, никога няма да го забравя… Отидохме до тоалетната с оковите. Точно преди кацането свалиха (оковите) на жените. Видяхме го. За нас те бяха премахнати, след като кацнахме от служители на местната полиция.

Депортиран мъж каза, че оковите са били държани през целия полет, включително по време на кацане за зареждане с гориво на тихоокеанския остров Гуам. "Отнасяха се с нас като с престъпници“, каза той. "Ако се опитахме да станем, защото краката ни се подуваха заради белезниците, те щяха да ни извикат да седнем.“



Младите индианци, които търсят възможности за работа, съставляват значителна част от мигрантите без документи в САЩ, много от които след като са предприели опасния преход през Латинска Америка, за да достигнат южната граница на САЩ.

